De Valentina Postelnicu,



„Constat că s-a creat o adevărată isterie în plan social vizavi de o aşa-zisă infectare a mea cu coronavirus. Informaţia vine exact pe fondul votului din Parlament de astăzi, pentru învestirea Guvernului Cîţu. Este adevărat că ieri am anunţat că nu pot participa la vot pentru că sufăr de o răceală şi voi rămâne acasă. Totuşi, nu ştiu în ce context colegii din Parlament au tras de la sine concluzia că sunt suspect de coronavirus şi au făcut public acest lucru. Menţionez că sunt sub medicaţie de două zile şi nu am simptome de coronavirus. Totuşi, pentru a înlătura orice suspiciune, am solicitat efectuarea unui test şi vă voi ţine la curent”, a scris Vergil Chiţac pe Facebook, joi.

Vineri, Chiţac a revenit cu o nouă postare, în care nu îşi cere scuze pentru că a pus în pericol Parlamentul, Guvernul şi pe toţi jurnaliştii acreditaţi pe politic, care s-au aflat la Parlament şi la PNL.

În schimb, acesta spune că este extrem de mâhnit că el şi soţia sa, precum şi „atâţia alţi oameni din România şi din lume, trec prin astfel de momente”.

Senatorul Vergil Chițac are coronavirus.

Ludovic Orban a anunţat, vineri, că tot Guvernul și Parlamentul se izolează, pentru că senatorul independent, dar afiliat la grupul PNL, a participat luni la ședințele de plen și a fost și în biroul de conducere al partidului, unde a fost prezent și Ludovic Orban.









