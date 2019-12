De Daria Maria Diaconu,

Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade a avut loc în data de 26 noiembrie în Albania, la aproximativ 40 de kilometri de capitala țării, Tirana. Bilanțul deceselor în urma cutremurului din Albania este de peste 40. Peste 600 de persoane au fost rănite.

Cristina Radu, reporterul Libertatea aflat în Albania, a oferit noi detalii despre situația de după cutremurul devastator și despre echipele de salvatori români care au acționat în orașul Durres. Cei 52 de salvatori români au revenit în țară după cinci zile.

„Suntem în Tirana, care nu a fost atât de afectată ca Durres. Acolo clădirile nu mai sunt locuibile. Ieri am fost acolo și am văzut că oamenii intră totuși în clădiri pentru a-și lua lucrurile. Tabăra a fost desființată pentru că plouat și nu se mai putea sta acolo. Am vorbit cu Crucea Roșie și mi s-a spus că oamenii vor fi repartizați în cămine sau la persoane care vor să-i primească.

Interveția pompierilor noștri a fost foarte dificilă. Au fost modești. Au muncit noaptea, în ture. Clădirea la care au fost ei avea cinci-șase etaje și s-a prăbușit complet și au fost nevoiți să sape atâtea etaje ca să ajungă la victime.

Este o atmosferă tristă, le este greu, dar în același timp albanezii sunt amabili cu străinii.

Ieri în Durres când încercam să vorbim cu victimele, nu vorbesc bine engleză și erau foarte fericiți că pompierii noștri au venit să-i ajute.

Construcțiile sunt atipice, neterminate. Sunt lăsate la roșu ca să nu plătească impozite. Nu au ușă la scara blocului…”, a detaliat Cristina Radu, reporter Libertatea.

Citeşte şi:

Bucureștenii, înghețați în case. Cum se descurcă oamenii fără apă caldă și căldură: „Oala de 10 litri nu mai dispare de pe aragaz”

Un tânăr a obținut în instanță recalcularea mediei din liceu. S-a reprezentat singur, a adunat un metru de dovezi și și-a făcut dreptate: „Elevi, cereți-vă drepturile!”

Starea Libertății | De ce crede Dragoș Pătraru că „moartea PSD e o falsă problemă”

GSP.RO „SCANDAL în România!" Turcii au aflat de ce n-a fost invitat Gheorghe Hagi la tragerea la sorți

HOROSCOP Horoscop 2 decembrie 2019. Pentru Lei începe o perioadă complet diferită