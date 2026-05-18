Modificarea temporară, despre care au scris și cei de la Android Authority, a stârnit entuziasm și nu numai în rândul utilizatorilor, mulți dorind ca noul simbol să devină permanent.

Logo-ul disco, doar o apariție efemeră

Din păcate, schimbarea este doar pentru scurt timp. Spotify a confirmat că sărbătoarea se va încheia săptămâna viitoare, iar aplicația va reveni la logo-ul standard.

Alright, we know glitter is not for everyone. Our temp glow up ends soon. Your regularly scheduled Spotify icon returns next week. — Spotify (@Spotify) May 17, 2026

Reacțiile utilizatorilor au fost mixte. Unii apreciază unicitatea noului design, care se deosebește de alte pictograme lucioase de pe iOS, iar alții l-au criticat, spunând că „este literalmente un glob disco”.

Pentru utilizatorii de Android, situația este mai simplă: Spotify nu a implementat deloc noua pictogramă pe această platformă.

Cum poți să păstrezi logo-ul disco

Dacă-ți dorești să păstrezi pictograma disco mai mult timp, există o soluție complicată.

Poți crea un shortcut personalizat în iOS, folosind un icon similar generat de AI sau o captură de ecran a actualului logo, plasându-l pe ecranul principal al iPhone-ului sau iPad-ului tău.

Spotify sărbătorește două decenii de muzică

Pe lângă schimbarea logo-ului, Spotify organizează evenimentul „Party of the Year”, unde utilizatorii pot revizui obiceiurile de ascultare și cele mai îndrăgite melodii din ultimii 20 de ani.

Datele sunt afișate într-un stil similar cu „Wrapped”, oferindu-le fanilor o retrospectivă personală asupra preferințelor lor muzicale. De altfel, și această funcție ar putea fi disponibilă doar pe durata aniversării, așa că utilizatorii ar trebui să profite cât mai repede.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE