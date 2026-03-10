Salariile și sporurile rămân la nivelul din 2025

Conform documentului, salariile de bază, soldele de funcție, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și celelalte drepturi salariale ale angajaților din sectorul public vor rămâne neschimbate, fiind menținute la valoarea din decembrie 2025. Aceeași regulă se aplică sporurilor, compensațiilor și primelor, cu condiția ca angajații să ocupe aceleași funcții și să lucreze în aceleași condiții.

De asemenea, munca suplimentară efectuată de personalul bugetar – fie că este vorba de ore peste programul normal, fie în zilele de odihnă sau sărbători legale – va fi compensată exclusiv prin timp liber acordat în termen de 90 de zile de la data prestării muncii, relatează sursa citată.

Condiții stricte pentru tichetele de vacanță și indemnizațiile de hrană

Angajații din instituțiile și autoritățile publice cu salarii nete de până la 6.000 de lei vor beneficia de vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei, valabile pe tot parcursul anului 2026. În ceea ce privește indemnizația de hrană, aceasta va fi acordată doar celor cu venituri nete de până la 6.000 de lei și nu va fi disponibilă angajaților care primesc deja drepturi similare, conform legislației în vigoare.

Restricții ale beneficiilor suplimentare

Proiectul de buget prevede și alte măsuri restrictive, cum ar fi:

Necompensarea în bani a concediilor neefectuate în 2026;

Neacordarea de prime, ore suplimentare plătite, bonusuri sau alte beneficii similare, cu excepția tichetelor de creșă;

Menținerea contribuției pentru personalul neclerical la nivelul din decembrie 2025.

În plus, drepturile speciale ale personalului militar, polițiștilor și polițiștilor de penitenciare, care nu fac parte din solda lunară brută sau salariul brut, vor fi și ele plafonate la nivelul de anul trecut.

Plata sumelor restante și alte măsuri

Sumele restante stabilite prin decizii executorii în favoarea angajaților bugetari, valabile între 1 ianuarie și 31 decembrie 2026, vor fi plătite conform procedurii aplicate pentru hotărârile devenite executorii până la finalul anului 2025. În schimb, diurna rămâne fixată la 23 de lei pe zi, conform Hotărârii Guvernului nr. 714/2018.

Totodată, ajutoarele, indemnizațiile sau alte drepturi financiare la ieșirea la pensie, retragere sau încetarea raporturilor de muncă nu vor mai fi acordate în acest an.

Excepții pentru anumite categorii sociale

Proiectul de buget prevede însă menținerea unor indemnizații pentru categorii vulnerabile, precum veteranii și văduvele de război, persoanele persecutate din motive politice, artiștii interpreți, academicienii sau sportivii beneficiari ai rentelor viagere. Aceste drepturi vor fi menținute la nivelul din decembrie 2025, în conformitate cu legislația în vigoare.

Proiectul de buget pentru 2026, care include toate aceste măsuri, a fost elaborat conform prevederilor legislative actuale și ține cont de impactul economic al măsurilor fiscal-bugetare adoptate prin Legea nr. 141/2025

