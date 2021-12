Părinții unei școli din București, după ce au primit testele pe bază de salivă pentru elevi: „E mai bine decât să nu fie testați deloc”

După zilele libere de 1 Decembrie, copiii au fost așteptați joi, în școli, cu testele rapide pe bază de salivă achiziționate de Ministerul Sănătății și distribuite de inspectoratele școlare în fiecare unitate de învățământ din țară.

Testarea elevilor se va face în sala de clasă sau în alte spații, sub îndrumarea unui cadrul medical, dar și la domiciliu, sub îndrumarea părinților. Potrivit Inspectoratului Școlar al Muncipiului București, majoritatea școlilor din Capitală au ales ca elevii să fie testați acasă, de către părinți, iar azi au primit primele kit-uri.

„În acest moment, cea mai mare parte dintre școli a ales testarea la domiciliu”, a transmis pentru Libertatea Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

La Școala Gimnazială nr. 56, din sectorul 2, una dintre cele mai aglomerate din Capitală, cu peste 1700 de elevi, conducerea a luat decizia ca cei mici să fie testați acasă, de către părinți. „Azi le-au fost distribuite părinților primele teste, iar ei ne vor comunica rezultatele lor”, spune pentru Libertatea un reprezentant al gimnaziului.

E forfotă mare în jurul orei opt dimineața, în fața școlii de pe bulevardul Pache Protopopescu. Trotuarul se aglomerează cu părinți și bunici care și-au însoțit copiii sau nepoții, la școală, după minivacanța de 1 Decembrie.

După ce le aranjează încă o dată căciula, fesul sau masca de protecție, se îmbrățișează de rămas bun. Părinții mai rămân câteva minute în spate, escortându-i pe cei mici cu privirea.

La Școala Gimnazială nr. 56, conducerea a luat decizia ca cei mici să fie testați acasă

Să-i testăm, dar nu în școală

Libertatea a stat de vorbă cu aproape 20 de părinți pentru a afla părerile lor despre testarea celor mici și dacă au încredere în eficiența testelor pe bază de salivă și, implicit, în puterea lor de a preveni focare de infecție. Discuțiile cu aceștia au avut loc înainte ca aceștia să primească teste de la școală.

Majoritatea părinților au mărturisit că nu au o problemă ca elevii să fie testați de două ori pe săptămână anti-COVID-19, dar preferă să-și asume ei această responsabilitate. Părinții au fost de acord că școlile nu excelează la capitolul organizare, că se pierde timp prețios cu testarea elevilor și că, în plus, unitățile de învățământ nu dispun de cabinete școlare și de personal medical capabil să efectueze corect și în siguranță un test COVID. De asemenea, adulții spun că nu au mare încredere nici în eficiența testelor pe bază de salivă, dar sunt „mai bune decât nimic”. Aproape toți părinții care au stat de vorbă cu reporterii Libertatea au mărturisit că sunt vaccinați, însă, în privința celor mici încă nu sunt convinși că este cea mai bună opțiune.

Majoritatea părinților au mărturisit că nu au o problemă ca elevii să fie testați

Iulia, o tânără mamă a cărei fetiță este în clasa pregătitoare, preferă ca cei mici să fie testați în școală pentru că nu are „garanția că toți părinții își vor testa cu adevărat copiii acasă”. Mai mult, spunea ea, se teme de noua tulpină africană Omicron și crede că e un motiv în plus pentru ca elevii să fie testați, mai cu seamă că cei mai mulți dintre ei, dacă se infectează, nu prezintă simptome. „Nu am neapărat o mare încredere în aceste teste pe bază de salivă, dar e mai bine decât să nu fie testați deloc”, adaugă tânăra.

„Ne bazăm pe bunul simț al părinților”

Un alt părinte care și-a însoțit copilul la școală spune hotărât că este de acord cu testarea elevilor și că i-a făcut celui mic un test rapid chiar azi, după zilele de vacanță. „Noi deja îl testăm pentru că merge și la afterschool, iar acolo e obligatoriu să fie testat o dată pe săptămână”, spune Bogdan, tatăl unui băiețel de opt ani.

Și el preferă ca cei mici să fie testați acasă și spune că se bazează „pe responsabilitatea și bunul simț al părinților”: „În școală cine să-i testeze?! N-au fizic timpul necesar, n-ar mai face școală deloc și nici nu există personal specializat. E o utopie să credem că vor fi testați serios în școală. Mai degrabă mergem pe bunul simț al părinților”.

Bărbatul se numără, totuși, printre puținii părinți care spun că au încredere în eficiența testelor rapide. „Din experiența personală, vă spun că n-am avut probleme, au indicat mereu rezultatul corect, confirmat ulterior de PCR”.

În familia lor, toți membrii sunt vaccinați, iar dacă vor fi convinși de autorități, dar și de studiile medicale, spune bărbatul, își va vaccina și copilul.

Părinții spun că preferă ca cei mici să fie testați acasă

Nu au încredere în testele rapide

„Nu mă deranjează să-i testez eu, acasă, de două ori pe săptămână. Dar nu în școală. Nu avem infrastructura necesară pentru așa ceva”, spune convins și tatăl unei fetițe de clasa a treia. Nici el nu are mare încredere în testele rapide pe bază de salivă și spune că urmărește cu interes subiectul vaccinării copiilor pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză.

Nici Adriana, mamă a două fetițe, una în clasa 1 și una în clasa a patra, nu se împotrivește testării elevilor, dar spune că nu are încredere în eficiența testelor rapide. „Știți de ce? Am avut cazuri de COVID în familie, iar testele rapide au indicat mereu un rezultat negativ, infirmat ulterior de un test PCR”, explică femeia.

Și bunica Alexandrina, care și-a însoțit nepoțica la școală, e de părere că testele rapide ar trebui efectuate de „cineva cu pregătire medicală” și se teme că, acasă, „părinții mai și ascund rezultatele pozitive”. „E foarte corect să fie testați ca să știm și noi dacă există cazuri în școală. Până acum, din ce știu eu, a existat un caz la clasa a doua. Dar noi am trecut și prin boală și suntem și vaccinați, suntem mai liniștiți acum”, adaugă femeia.

Valentin, tatăl unui băiețel de clasa a treia, spune, de asemenea, că este de acord cu testarea și mărturisește că fiul lui a trecut deja prin boală. „Cel mic a fost infectat, a luat de la școală, apoi ne-am îmbolnăvit și eu și soția, am stat toți trei izolați o lună și jumătate. Sigur că un singur test nu e suficient, dar dacă testele se repetă, vei obține un rezultat corect, totul se rezolvă. Noi am mai cumpărat de la farmacie și au fost OK”, adaugă bărbatul.

Unii părinți spun că nu au încredere în testele rapide pe bază de salivă

„E mai importantă sănătatea lor emoțională”

Claudia, mama unui copil de nouă ani, spune că cei mici au fost foarte afectați de schimbările din ultima perioadă – școala online, purtarea în permanență a măștii de protecție, distanțarea, obligativitatea testării, pentru că nu înțeleg în totalitate ce li se întâmplă.

„Nu mi se pare ideal și nu mă omor după asta, dar sunt de acord, e mai importantă sănătatea lor emoțională, pentru că ei vor să vină în continuare fizic la școală. Iar dacă acesta este prețul, așa să fie”, spune femeia.

„Mă tem pentru integritatea copilului meu”

Doar doi părinți din cei chestionați de Libertatea au afirmat că refuză categoric testarea copiilor lor, în școală. „Mi se pare un mare stres pentru ei, toată ziua- bună ziua sunt testați”, spune în grabă, mama unui băiețel de clasa a doua.

„Mă tem, în primul rând, pentru integritatea copilului. În al doilea rând, rezultatele nu pot fi concludente din moment ce, aici, nu sunt oameni cu pregătire medicală”, spune și Eugen, părintele unui copil de clasa I.

Bărbatul spune că va fi de acord ca cel mic să fie testat în școală atunci când unitățile școlare vor avea din nou cabinete medicale, „ca atunci când eram eu în școala generală și exista medicină școlară”.

„Îmi pare rău, nu am cum să las un cadru didactic, care este pus de fapt să-l învețe o materie, să-i efectueze copilului un act medical. Dacă voi crede că e cazul să-mi testez copilul, o voi face eu, personal”, adaugă Eugen.

Bărbatul mai spune că nici el și nici soția lui nu sunt vaccinați, căci au trecut deja prin boală, inclusiv cel mic. „E hotărârea noastră, noi suntem părinții lui și noi răspundem de el, nu văd de ce ar decide altcineva în locul nostru”, mai spune bărbatul.

Doar doi părinți din cei chestionați au afirmat că refuză testarea copiilor lor, în școală

Ce se întâmplă atunci când părinții refuză testarea

Potrivit Inspectoratului Școlar al Municipiului București, nu există reglementări cu privire la situația în care unii dintre părinți refuză să-și testeze copiii.

„În principiu, testele vor fi distribute, iar în situațiile particulare în care părinții refuză să preia testele, nu există reglementări legale pentru a fi obligați”, transmite Inspectoratul Școlar.

Astfel, fiecare unitate de învățământ își va asuma responsabilitatea de a ajunge la o soluție de compromis cu părinții care refuză testarea, explică Inspectoratul.

PARTENERI - GSP.RO Povestea incredibilă a voleibalistului care a crezut timp de 15 ani că e iubitul unui fotomodel. Lumea lui s-a năruit când a aflat adevărul

Playtech.ro ȘOC! De ce s-a despărțit Adela Popescu de cel mai bogat bărbat din viața ei. Vedeta nu a mai vrut să audă de el

Observatornews.ro Torturat de părinți până aproape de moarte, un băiețel a reușit să schimbe legea în Marea Britanie: "Am plâns în hohote când l-am întâlnit prima dată"

HOROSCOP Horoscop 3 decembrie 2021. Capricornii ar vrea să asiste neutru la disputele unor apropiați, dar e greu să reziste

Știrileprotv.ro Toate țările trebuie să se pregătească pentru valul de infectări cu Omicron. Anunțul făcut de OMS

Telekomsport Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic