Ce spun primarii PSD despre „pumnul în plex” primit odată cu arestarea lui Dumitru Buzatu. Un parlamentar a plâns la reuniunea de la Vaslui

Arestarea președintelui Consiliului Județean Vaslui i-a bulversat pe aleșii PSD din Vaslui. „Este ca într-un vis. Eu încă nu pot să cred. Încă aștept să mă trezesc”, a declarat, pentru Libertatea, primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavăl, joi, înainte de a intra în sala de ședințe a Centrului de Afaceri din oraș.

Acolo și-au dat întâlnire social democrații. În timp ce unii dintre ei păreau ușor stânjeniți de situația din partid, una dintre primărițele cu state vechi din PSD, Mona Bujor, de la comuna Solești, încerca să le ridice moralul colegilor, cerându-le să fie uniți. „Când era bine, sala asta era plină. Acum, cam puțini. Unde sunt colegii noștri?”, a întrebat primărița Bujor la intrarea în sala de ședință, când a observat că încăperea nu este plină.

Fotografie din timpul întâlnirii

„Partidul nu stă într-un om”

Mona Bujor spune că nu a fost unul dintre primarii care să primească finanțări cu multe zerouri de la Consiliul Județean, dar asta, spune ea, nu o împiedică să își țină colegii uniți.

Mona Bujor, primărița din Solești

„Eu nu pot să mă dezic de partidul ăsta, pentru că partidul ăsta m-a format. Le-am luat pulsul colegilor în fiecare zi. Mi-am luat câteva zile de concediu, în fiecare zi am vorbit cu ei. Votul meu nu stă într-o hârtie cu zerouri, votul meu stă în ștampila oamenilor. De aceea eu am fost mai mereu dată la urmă, pentru că am fost vocală și am spus tot timpul lucrurilor pe nume”, a declarat Mona Bujor reporterului Libertatea.

Primărița este supărată pe cei care se dezic de partid „în momentele grele”.

„PSD-ul este un partid de oameni maturi, responsabili, nu trebuie să ne oprim aici”, a intervenit, în discuție primarul comunei Șuletea, Ciprian Tamaș.

Primărița Mona Bujor îl completează: „Partidul nu stă într-un om. Noi mergem mai departe. Judecătorii trebuie să își facă treaba lor, noi trebuie să fim uniți. Într-un moment greu ne dăm seama cine sunt oamenii care contează în partid și cine sunt trădătorii. Dacă vor fi persoane care vor pleca, atunci cu siguranță acei oameni nu au fost colegii noștri, ci niște turnători”.

Lacrimi în ședința cu ușile închise

Desfășurată cu ușile închise, ședința aleșilor PSD de la Vaslui a atins și momente tensionate. Au fost primari care au ridicat vocea, care l-au criticat pe premierul Marcel Ciolacu. Unul dintre ei, primarul comunei Coroiești, Cristian Lungu. Și-a exprimat nemulțumirea că „Marcel Ciolacu a făcut hoți pe primarii cu mai mult de două mandate”.

Deputatul Eduard Popica, ginerele omului de afaceri Emil Savin, cel care a pus geanta cu 1,25 milioane de lei în mașina lui Dumitru Buzatu, a plâns atunci când a luat cuvântul în fața colegilor. Deputatul Popica susține că nu a știut nimic de demersul socrului său. Despre arestarea lui Dumitru Buzatu el spune că „este o nenorocire”.

Înainte de ședință, Eduard Popica a declarat jurnaliștilor prezenți că Dumitru Buzatu este ca un tată pentru el. Despre socrul său, Popica spune că „nu mai vorbește cu el”.

Parlamentarul, care este și vicepreședintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a afirmat că dacă ar fi știut de planul socrului său, poate că nu i-ar fi spus domnului președinte, dar poate că i-ar fi dat de înțeles să se ferească.

După ce a luat cuvântul în ședință, Eduard Popica a părăsit sala și a continuat să plângă afară.

Problema șefului interimar adus din alt județ

Primarii PSD din Vaslui și-a exprimat nemulțumirea în fața lui Paul Stănescu în legătură cu numirea unui președinte interimar de la centru.

„Ceea ce nu înțeleg eu și o parte dintre colegii mei este de ce a trebuit să fie numit un președinte interimar de la București, când puteați numi un președinte interimar de aici?”, l-a întrebat primărița Mona Bujor de la prezidiu pe Paul Stănescu, în aplauzele sălii. „Ca să aveți timp să vă decideți”, i-a replicat Stănescu.

Două ore a durat ședința cu aleșii PSD la Vaslui. La finalul întâlnirii, Paul Stănescu a părăsit sala fără a răspunde întrebărilor jurnaliștilor.

„Au rămas Dragoș Benea și Ciprian Trifan (vicepreședintele CJ Vaslui n.r.) să vorbească cu dumneavoastră”, a spus Stănescu, coborând scările în grabă,.

„Elefantul e în încăpere și noi ne facem că nu îl vedem”

Președintele interimar al PSD Vaslui, europarlamentarul băcăuan Dragoș Benea, a recunoscut că colegii din Vaslui nu agreează ca interimatul să fie asigurat de cineva din afara județului.

„Au existat discuții, este orgoliul unei organizații, nu m-a surprins și nici nu m-a deranjat. Eu am zis că ultima problemă a PSD Vaslui, astăzi, este desemnarea unui candidat la șefia organizației sau la CJ. Nu Este un scop în sine, așa cum nici câștigarea alegerilor nu este un scop în sine, ci să facem ceva, să continuăm ce s-a făcut bun în județul Vaslui. După acest pumn în plex pe care l-a primit organizația PSD trebuie să găsim mijloacele și oamenii să fim primii la grila de start și la finiș și după aceea să continuăm proiectele pentru județul Vaslui”, a declarat Benea în debutul conferinței de presă.

Raportat la reacția aleșilor PSD din Vaslui față de decizia centrală de a avea un șef din alt județ, Dragoș Benea a declarat că pe plan local „se vede din avion că nu s-a schimbat nimic” și că „ceva trebuie să se schimbe”.

„Reacția sălii de a respinge interimatul confirmă că tocmai asta trebuia făcut. Elefantul e în încăpere și noi ne facem că nu îl vedem”, a completat Benea. În opinia acestuia, colegii de la Vaslui văd „prea roz” pumnul în plex primit odată cu arestarea lui Dumitru Buzatu.

„Oricât place sau nu place acest cuvânt, este evident că niște lucruri trebuie schimbate”, a concluzionat Dragoș Benea înainte de a pleca de la Vaslui.

Suspendat din funcție, după arestarea preventivă, Dumitru Buzatu a fost prezentat joi judecătorilor Curții de Apel Iași pentru judecarea contestației. Instanța a amânat pentru vineri verdictul.