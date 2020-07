Joi, presa a relatat că Dan Barna a ridicat tonul la Ciceală într- şedinţă internă de partid, după ce aceasta i-a reproşat că a purtat negocieri cu preşedintele PNL, Ludovic Orban, pentru a fi stabilit un alt candidat la Primăria Sectorului 3, fără să informeze Biroul Naţional al USR.

Întrebat, vineri, care este relaţia lui în acest moment cu Ana Ciceală, Dan Barna a răspuns: „Este o relaţie colegială foarte firească şi tocmai am văzut că s-a creat ceva emoţie de vreo două zile pe subiectul candidaturii colegei mele la Sectorul 3. Este un exemplu foarte clar de disponibilitate şi responsabilitatea pe care USR PLUS le are pentru a face nişte sacrificii, necesare pentru ca Nicuşor Dan să aibă tot sprijinul pe care şi USR PLUS şi PNL şi celelalte partide care vor să scape de Gabriela Firea pot să i-l acorde”.

Barna a mai spus că este normal ca în partid, colegii să aibă toată legitimitatea să vrea să fie prezenţi în această luptă electorală.

„Sunt necesare astfel de sacrificii, pentru că, din păcate, şi este o realitate, nu se va putea, din punctul meu de vedere, bloca Bucureştiul, din supărarea unuia sau altuia dinte colegi”, a mai afirmat Barna, dând de înţeles că această candidatură ar putea să pice, în negocierile cu PNL.

Barna a mai spus că, după discuţiile de la sfârşitul acestei săptămâni cu preşedintele PNL, Ludovic Orban, se va găsi o formulă pentru Primăria Sectorului 3, care va fi prezentată partidului, iar decizia finală va fi luată de USR-PLUS Bucureşti.

PARTENERI - GSP.RO Fosta amantă a lui Cristiano Ronaldo a ieșit în presă: „Am rămas mască de ce m-a vrut”

PARTENERI - PLAYTECH.RO Andreea Esca e în stare de șoc! A murit la doar 49 de ani. Ce tragedie!

HOROSCOP Horoscop 24 iulie 2020. Taurii se declară dezamăgiți de unii dintre cei dragi sau de toți, în ansamblu