Conflictul de interese era dacă eram în managementul administrativ. Virgil Musta:

Timișoreanul Virgil Musta, unul dintre medicii români cei mai vizibili în pandemie și în același timp autorul unor mesaje publice ferme și corecte, ocupă următoarele poziții:



La stat:

Șef de secție la Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara.

Medic infecționist la același spital de stat.

Purtător de cuvânt al spitalului de stat.

La privat:

Acționar al clinicii private Profilaxis.

Medic în cadrul clinicii private.

(Fost) purtător de cuvânt al clinicii private (în interviul de mai jos, el spune că, deși pe site figurează cu această poziție, de fapt, a renunțat la ea)

Avocatul Gheorghe Piperea a dezvăluit pe contul lui de facebook că la clinica privată a lui Virgil Musta se fac teste COVID, care sunt prelucrate la spitalul de stat unde Musta este șef de secție.



În privința situației de la Timișoara, ziarul a încercat să afle chiar de la Virgil Musta și de la reprezentanții spitalului cum stau lucrurile.

Musta: “Noi facem doar să nu se recolteze în spital. Am încercat să ajutăm oamenii”

– Bună ziua, domnule Musta. Există un contract între clinica dumneavoastră şi spitalul de boli infecţioase pentru testele COVID. Vă sun pentru că…

– Da, dar ştiţi cum este, e aşa o manipulare.

– Aş vrea să lămurim situaţia.

– Aş prefera să nu fac comentarii. E un contract legal. Clinica Profilaxis doar recoltează, că, de fapt, analizele le face, banii îi încasează spitalul, ştiţi? Noi facem doar să nu se recolteze în spital. Am încercat să ajutăm oamenii. Aş prefera să nu fac comentarii, că-mi sar în cap.

– Aţi spus că banii îi încasează direct spitalul de boli infecțioase. Cum?

– Nu. Nu au cum. Că oamenii vin să fie recoltaţi acolo (n.r. la clinica Profilaxis). Noi încasăm banii şi-i dăm, conform contractului, la spital.

– Toată suma?

– Nu. Noi reţinem banii pentru recoltare, care e o sumă mică.

– Oamenii plătesc la clinica dumneavoastră 300 de lei. Cât revine pentru recoltare?

– Dar nu cred că e cazul. Şi nici nu vreau să…

– Păi, tocmai ca să fie lucrurile mai clare, mai ales că s-au vehiculat nişte sume.

– Suma cred că este cam 10%. Dar nu ştiu, că nu mă ocup. Eu n-am nicio treabă. Nici nu ştiu câte se fac. Din câte ştiu eu, maxim 50 se pot face pe zi. Pe care spitalul le-a dat ca să se facă la liber. Că restul vin teste de la Direcţia de Sănătate Publică şi de la alte spitale.

“Eu nu mai am treabă acolo în clinică, doar fac consultaţii”



– Dumneavoastră sunteţi purtător de cuvânt şi la clinică, şi la spital.

– La clinică nu sunt, chiar nu am nimic.

– Apăreţi pe site şi la clinică purtător de cuvânt.

– Nu mai sunt.

– Dar la spital sunteţi. Puteţi să reveniţi cu procentul care revine clinicii pentru recoltare?

– Da, dar ştiţi, o să am probleme. E un contract privat, legal.

– E pe bani publici. Plus că dumneavoastră aveţi clinica.

– Nu.

– Nu e clinica dumneavoastră?

– Eu sunt asociat în clinica respectivă, dar eu nu mă ocup de administrativ. Eu nu mai am treabă acolo în clinică, doar fac consultaţii. Fiind şef de secţie, eu am ieşit şi din managementul clinicii, şi din administrare de doi ani, de când sunt şef de secţie.

– Dar sunteţi asociat?

– Da, dar de partea de administrare nici nu mai am timp. Spitalul a solicitat, pentru că era cerere de astfel de analize şi pentru că făcea lumea coadă la spital, unde nu erau condiţii de recoltat, nu puteau face circuite separate. Am zis: OK, hai să vă ajut cu treaba asta. Nici măcar nu am discutat eu, a discutat directorul nostru cu spitalul. Şi aş prefera să nu se facă… sunt nişte lucruri făcute, manipulate şi-mi creează mie neplăceri.

“Nu cred că se fac mai mult de 50 de teste pe zi”



– Dar vorbim de o situaţie deja apărută în presă, haideţi să limpezim. Tocmai pentru că dv. pe tot parcursul pandemiei aţi dat informaţii corecte pe partea medicală, e păcat să nu lămurim şi asta.

– Dar nu mă ocup eu de asta. Nu cred că se fac mai mult de 50 de teste pe zi. Că atâta poate spitalul să lucreze pentru exterior. E capacitate limitată a laboratorului.

Noi sprijinim spitalul pentru partea de recoltare, pentru testele pe bani. Şi suma este cea mai mică din oraş. Totul a fost făcut să se sprijine lumea. Au zis că sunt sume enorme, întrebaţi cât costă testele în oraş. Tot Profilaxisul este cel care cumpără reactivii, că spitalul n-avea bani să cumpere reactivi. Dar nu aş vrea să intru în detalii

– Cine ar putea să-mi dea informaţiile?

– Nu ştiu, e contract privat. Nu ştiu dacă e cazul.

– Clinica este privată, însă spitalul este public, totuşi. Adică laboratorul unde se fac testele este public. Nu sunteţi doi operatori privaţi. Deci contractul este public.

– Da, nu ştiu, e totul legal, e făcut oficial.

Musta și-a amintit că Profilaxis reţine mai mult de 10% din preţul testelor, cumpărând și reactivii



– Suntem într-o situaţie ciudată, că dv. sunteţi şi purtătorul de cuvânt al spitalului, şi medic la Profilaxis, şi asociat al firmei. Sunteţi într-un conflict de interese în această situaţie.

– Nu sunt, pentru că eu m-am interesat. Conflictul de interese era dacă eram, într-adevăr, în managementul administrativ. Eu practic nu particip la management. Nu e niciun conflict de interese. Am stat de vorbă atunci cu avocaţi, care mi-au spus că nu e nicio problemă, am vrut să fiu cât se poate de legal.

– Revenind, spitalul e instituţie publică, deci e dator să ofere aceste informaţii. Vorbim de un buget public.

– Chiar nu ştiu. Vreţi să fac o speculaţie? Ştiu că Profilaxisul cumpără reactivii, cumpără tot, spitalul doar lucrează şi ia banii pentru ce lucrează.

– Deci, şi costurile pentru reactivi intră tot la Profilaxis, de fapt. Şi atunci clinicii îi revine mai mult de 10%, de fapt? Că mai devreme aţi spus că ajung 10% din sumă.

– Cred că 10% este profitul. Sau ceva de genul. Cam atâta este profitul, cam aşa e calculat, să nu fie un profit mare. Costurile sunt costurile cu recoltatul, cu echipamentele necesare pentru recoltat, cu testele propriu-zise…

– Din 300 de lei cât dă un pacient, la Spitalul de Boli Infecţioase, care prelucrează testele, cât rămâne?

– O să verific. Nu e nimic în neregulă. Singurul lucru în neregulă e că sunt luat eu, care n-am nicio legătură cu chestia asta.

Directorul medical Diana Manolescu ne trimite pentru contractul public la clinica privată!



Diana Manolescu este director medical la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara. Managerul spitalului, Cristian Oancea, a decis ca Manolescu să fie cea care să discute despre caz.



– Bună ziua, ne interesează contractul dintre spitalul public la care lucrați și clinica doctorului Musta, colegul dumneavoastră.

– Recoltările se fac la Profilaxis. La laboratorul nostru se prelucrează testele. Este un contract de colaborare între laboratorul spitalului şi clinică. Recoltarea nu se face aici. Pacienţii se programează la Profilaxis. Tot ce ţine de partea administrativă a lor e a clinicii Profilaxis, nu a mea.

– Vorbim doar de teste la cerere?

– Absolut.

– Cum se împart banii? O parte din bani ajunge la spital?

– Dacă aveţi de lămurit, vă rog frumos să sunaţi la clinica Profilaxis şi vă lămuresc legat de treaba asta. Ce ţine de spital v-am spus.

– Spuneți spital public. Spuneaţi că spitalul are un contract de colaborare cu clinica. Deci o parte din sumă ajunge în laborator.

– Nu la laborator, că laboratorul nu funcţionează separat faţă de spital, bine?

– La spital. O parte din sumă ajunge la Spitalul de Boli Infecţioase.

– Mă scuzaţi, chiar sunt într-o şedinţă şi nu pot să…

– Dar e vorba de un laborator dintr-un spital public. Vă întrebam ce procent…

– Nu sunt nişte lucruri care să se discute la telefon.

– Trimitem o solicitare.

– Vă rog, trimiteţi o solicitare în scris şi o să primiţi răspunsul în scris.

Discuția a avut loc cu câteva zile în urmă şi ziarul a solicitat în scris, de la ambele părţi, informaţiile despre colaborare. Până la ora publicării acestui articol, nici clinica doctorului Musta, prin el, și nici Spitalul de Boli Infecțioase nu au pus la dispoziția ziarului contractul sau detalii despre termenii acestuia.



De ce este important acest contract?



Testele la cerere recoltate la Profilaxis sunt prelucrate:

într-un laborator public, finanţat de stat

de personal medical cu salarii plătite din bani publici.

Statul dă 200 de lei pentru testele COVID, dar numai pentru cele cerute de DSP



Ministerul Sănătății decontează 200 de lei, printr-un program naţional cu finanţare dedicată, pentru fiecare test COVID solicitat de DSP-uri sau de spitalele publice, acolo unde sunt îndeplinite criteriile pentru testare (de exemplu, pacienţii cu debut brusc de febră sau oamenii care au cel puţin trei din celelalte simptome ale noului coronavirus).



Acestea sunt testele efectuate “conform definiției de caz”. Banii ajung la laboratoarele publice sau private din reţeaua acreditată de minister pentru testările COVID-19.

Este interzisă, prin lege, orice dublă decontare. Altfel spus, dacă un spital ar deconta testele plătite deja de oameni în regim privat, care sunt teste la cerere, ar însemna că folosește din banii publici destinați testelor conform definiţiei de caz.



Pe lângă testele conform definiţiei de caz, spitalele publice mai pot efectua şi teste la cerere, deşi trebuie să le prioritizeze pe primele. Nu se întâmplă doar la Timişoara, ci şi la spitale din Bucureşti precum Institutul “Balş” sau Institutul “Marius Nasta”.

Cum se întâmplă, în mod normal, cu aceste teste la cerere?



Profilaxis oferă testele la un preț mic oamenilor



În cazul clinicii private Profilaxis din Timișoara, ea primește 300 de lei de la un cetățean. Musta spune că “profitul e cam 10%”.



Suma cerută oamenilor de clinica doctorului Musta, de 300 de lei, este, într-adevăr, la limita inferioară, pentru că testele COVID ating și 400-450 de lei la nivelul țării.

Profit dublat în pandemie?



Dacă la Profilaxis se fac, zi de zi, potrivit lui Musta, 50 de teste, pe care oamenii le plătesc cu 300 de lei, iar profitul este de “doar 10%”, atunci în fiecare zi clinica obţine un profit de 30 x 50 = 1.500 de lei.



Fără contract, sunt imposibil de văzut alte aspecte ale înţelegerii dintre cele două unităţi medicale: dacă prețul la care clinica ia reactivii și alte consumabile e același cu cel la care îi livrează către spitalul de stat.



Clinica recoltează de luni până vineri, potrivit informaţiilor de pe site. Aşadar, profitul lunar rezultat de pe urma testelor COVID la Profilaxis este de 31.500 de lei.



Această sumă reprezintă o şesime din profitul clinicii Profilaxis în anul 2019, care a fost de 180.456 de lei, dar şi aproape cât profitul total al firmei în 2018: 32.341 de lei.



Cu alte cuvinte, fără să avem acces la contract, numai din activitatea de testare la cerere de COVID, clinica face într-o lună din 2020 cât făcea, în două luni din 2019, din întreaga activitate medicală.



Tot într-o lună de pandemie, din colaborarea cu spitalul de boli infecţioase, clinica are un profit aproape la fel de mare ca acela obţinut în tot anul 2018.



Clinica este o afacere de familie: sunt asociaţi (acţionari) doi fraţi medici, Virgil Musta (infecţionist) şi fratele său, Ioan Octavian Musta (gastroenterolog). Ambii deţin câte 50% din afacere.

