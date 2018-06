Ce sumă ar fi primit România pentru a găzdui închisorile CIA

România a pierdut luna trecută la CEDO procesul cu teroristul Al Nashiri, care susţinea că a fost închis şi torturat într-un centru de detenţie al CIA din Bucureşti. Crofton Black, un expert care a depus mărturie în proces, a declarat că țara noastră a primit peste 8 milioane de dolari.

„Cred că este clar că autorităţile din România ştiau de programul de detenţie al CIA din ţara lor, pentru că, printre altele, au primit bani pentru asta. Autorităţile din România au primit peste opt milioane de dolari şi am determinat asta după ce am citit raportul Senatului SUA. Nu ştiu exact cât peste opt milioane de dolari. Cred că este clar, în cazul României, că au fost oficiali din România care erau conştienţi că au primit bani de la CIA pentru a găzdui prizonieri. Dacă vă uitaţi la raportul Senatului SUA, la pagina 97, veţi vedea la paragraful legat de centrul de detenţie ‘Black’ (n. r. – despre care Associated Press spunea că este codul pentru România) că suma cerută de staţia CIA din România sediul central al CIA a fost de ‘X milioane de dolari’ (n.r. – în engleză este precizat: ‘an X million wish list’, expresia însemnând costul cerinţelelor ţării respective legat de centrul de detenţie). Iar cifra ascunsă este 8, şi asta pentru că articolul nehotărât de dinaintea sumei este în engleză ‘an’ şi nu ‘a’. Este tăiată o singură cifră. Iar singurul numeral din engleză înaintea căruia se pune articolul nehotărât ‘an’ şi nu ‘a’ este ‘eight’ (n.r. – opt). În acelaşi paragraf se specifică că o sumă de X milioane de dolari, mai mult decât cea cerută, a fost asigurată, dar nu ştim exact cât“, a declarat Crofton Black, care este investigator la un ONG din Londra numit „Biroul de jurnalism de investigaţie.

Abd al-Rahim al-Nashiri, născut pe 5 ianuarie 1965, este un cetățean al Arabiei Saudite implicat în în mai multe atacuri teroriste maritime. Se crede despre el că ar fi condus operațiunile grupului terorist al-Qaeda în Golful Persic înaintea capturării sale în 2002 de către CIA. El a câștigat acum procesul intentat la CEDO împotriva țării nostre, România fiind nevoită să plătească daune de 100.000 de euro.

România a fost condamnată la CEDO pentru găzduirea de închisori secrete ale CIA. Judecătorii spun că nu au fost respectate drepturile deținutului Abd Al Rahim Husseyn Muhammad Al Nashiri.

“O citire atentă a raportului a permis Curții să conchidă că centrul de detenție cunoscut sub numele de ”locația de detenție Black”, unul dintre locurile în care domnul Al Nashiri a fost ținut, a fost localizat în România. Pe baza întregului material, care a fost rezultatul muncii extinse și meticuloase a experților și a experților politicieni de cea mai înaltă integritate și competență, Curtea a concluzionat că s-a dovedit că un centru secret de detenție al CIA a operat în România din septembrie 2003 până în noiembrie 2005 și că domnul Al Nashiri a avut loc acolo din aprilie 2004 până la cel târziu noiembrie 2005. România cunoștea scopul activităților CIA pe teritoriul său și a cooperat.De asemenea, trebuie să fi fost clar că astfel de acțiuni au amenințat drepturile domnului Al Nashiri. În general, acuzațiile domnului All Nashiri au căzut sub jurisdicția României și ar putea fi răspunzătoare în cadrul Convenției”, spun judecătorii CEDO.

