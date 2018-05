Citește și:

“O citire atentă a raportului a permis Curții să conchidă că centrul de detenție cunoscut sub numele de ”locația de detenție Black”, unul dintre locurile în care domnul Al Nashiri a fost ținut, a fost localizat în România. Pe baza întregului material, care a fost rezultatul muncii extinse și meticuloase a experților și a experților politicieni de cea mai înaltă integritate și competență, Curtea a concluzionat că s-a dovedit că un centru secret de detenție al CIA a operat în România din septembrie 2003 până în noiembrie 2005 și că domnul Al Nashiri a avut loc acolo din aprilie 2004 până la cel târziu noiembrie 2005. România cunoștea scopul activităților CIA pe teritoriul său și a cooperat. De asemenea, trebuie să fi fost clar că astfel de acțiuni au amenințat drepturile domnului Al Nashiri. În general, acuzațiile domnului All Nashiri au căzut sub jurisdicția României și ar putea fi răspunzătoare în cadrul Convenției”, spun judecătorii CEDO.

Judecătorii CEDO au criticat și anchetele interne desfășurate de România în legătură cu acest subiect.

”Ancheta parlamentară a fost limitată, fără a identifica sau a ține cont de oficialii români care ar fi fost posibil să participe la schema CIA, în ciuda faptului că ancheta Senatului României s-a suprapus cu anchete internaționale ale căror rezultate au indicat o suspiciune puternică că ” sit negru “a existat în România. Ancheta penală a eșuat, în mod similar, în ultimii cinci ani, pentru a identifica orice persoană responsabilă de implicarea României în schemă. În plus, Curtea a considerat că autoritățile de urmărire penală din România ar fi trebuit să deschidă imediat o anchetă penală în 2005 , după afirmațiile extrem de grave privind țara lor, fără a aștepta ca o victimă să depună o plângere. Întârzierea îndelungată – șapte ani – în deschiderea urmăririi penale înseamnă că dovezile nu au fost obținute în urma închiderii “site-ului negru” din România, iar dovezi importante precum datele de zbor au fost chiar șterse”, spune Curtea.

”Abd al Rahim al-Nashiri este un cetăţean saudit de origine yemenită, născut în 1965. Autorităţile americane îl suspectează pe Al-Nashiri că a participat, în octombrie 2000, la atentatul care a vizat nava americană USS Cole în portul yemenit Aden. De asemenea, se bănuieşte că sauditul a avut un rol în atacul contra petrolierului francez MV Limburg în Golful Aden, în octombrie 2002. Procedurile judiciare împotriva sa sunt în desfăşurare în SUA pentru presupusul lui rol în atacuri”.

Oficial, România nu recunoscut vreodată că a găzduit pe teritorul său locuri de detenţie ale CIA. Totuşi, într-un raport al Senatului american, România apare pe lista ţărilor europene unde ar fi existat aceste centre de detenţie, alături de Polonia şi Lituania. Subiectul a fost adesea în prim plan. În urmă cu mai mulți ani, jurnaliștii de la AP au dezvăluit că Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete ar fi găzduit centrul de detenţie al CIA. de pe teritoriul României. Clădirea se află în inima Bucureştiului, într-o zonă retrasă, la doi paşi de Gara de Nord.