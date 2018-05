Al-Nashiri s-a născut în Arabia Saudit, la Mecca, unde și-a petrecut copilăria și adolescența. La începutul anilor ’90 el a călătorit în Afganistan pentru a participa la atacuri împotriva forțelor rusești în regiune. În 1996, el s-a dus în Tajikistan, apoi la Jalalabad, în Afganistan. Acolo, s-a întâlnit cu Osama Bin Laden, care a începrcat să-l convingă să intre în al-Qaeda, dar al-Nashiri a refuzat din motive morale. Al-Nashiri credea că este de prost gust juratul loialității față de bin Laden. Ulterior, el a călătorit în Yemen, unde a început să conceapă atacuri teroriste împotriva intereselor Statelor Unite.

Când s-a întors în Afganistan, în 1997, el s-a întâlnit din nou cu bin Laden, dar din nou a refuzat să intre în grupul terorist. În schimb, el a luptat alături de Talibani împotriva Alianței Afgane de Nord, a adus patru rachete anti-tanc în Arabia Saudită și a ajutat un terorist să obțină pașaport în Yemen. Vărul lui, Jihad Mohammad Al al-Makki, a fost unul dintre teroriștii care s-au detonat, în 1998, la ambasada SUA din Kenya.

Într-un final, cel mai probabil în 1998, al-Nashiri a intrat în al-Qaeda și i-a jurat credință lui bin Laden. La sfârșitul aceluiași an, el a conceput un atac asupra unui distrugător marin american. Bin Laden a aprobat personal planul și a ofeirt banii necesari pentru desfășurarea lui. La început, al-Anshiri a încercat să atace USS The Sullivans, dar ambarcațiunea era plină cu explozivi și s-a scufundat, arată Wikipedia.

Următorul atac a fost asupra distrugătorului USS Cole, care a fost de succes. 17 marinari au fost uciși și mulți anii răniți. După acest atac de succes, al-Nashiri a fost făcut șeful operațiunilor din Peninsula Arabă. Din această funcție a mai organizat multe alte atacuri asupra distrugătoarelor americane.

Al-Nashiri a fost capturat la Dubai, în Emiratele Arabe Unite, în 2002, și a fost deținut pentru patru ani în mai multe închisori secrete ale CIA, cunoscute drept ”locații de detenție Black”, din Afghanistan, Thailanda, Polonia, Maroc și România, înainte să fie transferat la Guantanamo Bay. În timp ce a fost interogat, al-Nashri a fost torturat. În 2005, CIA a distrus înregistrările video cu tortura lui Nashiri.

În timpul torturii, el era dezbrăcat și era amenințat cu o armă pentru a-l face să vorbească. În 2010, lui Al-Nashiri i s-a acordat statutul de victimă de către guvernul Polonez, iar un procuror de la Varșovia a început să investigheze ”posibilul abuz de putere făcut de către oficiali publici într-o închisoare a CIA” în 2008.

În decembrie 2008, al-Nashiri a fost acuzat de terorism de către SUA și a fost închis la Guantanamo Bay. În 2009 autoritățile americane l-au eliberat de acuzații, iar în 2011 l-au acuzat din nou. În urmă cu 7 ani a început și procesul lui al-Nashiri într-un tribunal militar din Guantanamo, procurorii acuzându-l de crime de război, ceea ce se pedepsește cu moartea în SUA. Chiar dacă el va fi găsit nevinovat, este foarte puțin probabil ca el să fie eliberat.

“O citire atentă a raportului a permis Curții să conchidă că centrul de detenție cunoscut sub numele de ”locația de detenție Black”, unul dintre locurile în care domnul Al Nashiri a fost ținut, a fost localizat în România. Pe baza întregului material, care a fost rezultatul muncii extinse și meticuloase a experților și a experților politicieni de cea mai înaltă integritate și competență, Curtea a concluzionat că s-a dovedit că un centru secret de detenție al CIA a operat în România din septembrie 2003 până în noiembrie 2005 și că domnul Al Nashiri a avut loc acolo din aprilie 2004 până la cel târziu noiembrie 2005. România cunoștea scopul activităților CIA pe teritoriul său și a cooperat.De asemenea, trebuie să fi fost clar că astfel de acțiuni au amenințat drepturile domnului Al Nashiri. În general, acuzațiile domnului All Nashiri au căzut sub jurisdicția României și ar putea fi răspunzătoare în cadrul Convenției”, spun judecătorii CEDO.

FOTO: EPA