Cine are dreptul la pensia de urmaș în 2026

Soțul supraviețuitor poate beneficia de pensia de urmaș doar în anumite condiții stricte.

Conform legislației actuale, durata căsniciei este un factor decisiv. Persoanele care au fost căsătorite cu susținătorul decedat cel puțin 15 ani pot primi pensia integral.

Dacă durata căsniciei a fost între 10 și 15 ani, suma se reduce progresiv, cu o penalizare de 0,5% pentru fiecare lună lipsă până la 15 ani.

În schimb, dacă mariajul a durat mai puțin de 10 ani, soțul supraviețuitor nu va primi pensie de urmaș.

Excepție fac cazurile speciale, cum ar fi:

  • Soțul supraviețuitor se află în grad de invaliditate I sau II și a fost căsătorit cel puțin un an.
  • Decesul a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

În aceste situații, nu există o cerință minimă privind durata căsătoriei, dar venitul lunar al soțului supraviețuitor nu trebuie să depășească salariul minim brut pe țară.

Valoarea pensiei de urmaș

Cuantumul pensiei de urmaș variază în funcție de numărul beneficiarilor:

  • 50% din pensia susținătorului decedat pentru un singur urmaș;
  • 75% din pensie pentru doi urmași;
  • 100% din pensie pentru trei sau mai mulți urmași.

Dacă pensia decedatului era de 3.500 de lei, un singur urmaș va primi 1.750 de lei lunar, doi urmași vor împărți 2.625 de lei, iar trei sau mai mulți urmași vor primi împreună suma totală de 3.500 de lei.

Ce documente sunt necesare pentru dosarul de pensie de urmaș

Obținerea pensiei de urmaș necesită depunerea unui dosar complet. Acesta trebuie să includă:

  • cererea tip;
  • certificatul de deces al susținătorului;
  • acte de stare civilă (certificate de naștere și căsătorie);
  • adeverințe de studii, dacă este cazul;
  • decizia medicală de invaliditate, dacă este relevantă;
  • documente suplimentare, în cazul unui accident de muncă sau al unei boli profesionale.

Drepturile copiilor la pensia de urmaș

Nu doar soții supraviețuitori pot primi pensia de urmaș. Copiii persoanei decedate sunt eligibili pentru acest sprijin financiar până la vârsta de 16 ani. Dacă aceștia urmează cursuri de învățământ, pensia de urmaș poate fi acordată până la vârsta de 26 de ani.

În cazul copiilor care suferă de invaliditate dobândită în timpul acestor perioade, pensia de urmaș poate fi plătită pe tot parcursul vieții. Acest ajutor se acordă lunar.

