Ea va fi integrată pe toate modelele de motociclete Verge Motorcycles din 2026, începând cu primul trimestru al anului.

Această baterie poate fi încărcată complet în doar cinci minute, informează Electrive.com.

Parteneriat între Donut Lab și Verge Motorcycles

Donut Lab, inițial o companie de tehnologie fondată în Finlanda, este acum deținută în totalitate de Verge Motorcycles, care rămâne principalul său client.

Spre exemplu, modelul TS Pro al Verge Motorcycles utilizează un motor integrat în roată, denumit Donut Motor 2.0.

Totuși, Donut Lab continuă să opereze independent, furnizând tehnologii și altor clienți. În noiembrie 2025, compania a lansat DonutOS, o suită software destinată dezvoltării vehiculelor electrice.

Noua tehnologie, prezentată la CES 2026

Pe 6 ianuarie 2026, în cadrul Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, Donut Lab a prezentat oficial bateria solid-state, lăudându-se cu o densitate energetică de 400 Wh/kg.

În ceea ce a fost un anunț îndrăzneț, compania a declarat că aceasta este „prima baterie solid-state din lume gata să alimenteze vehiculele de producție”.

Potrivit sursei citate, aceasta va aduce beneficii precum autonomie mai mare, structuri mai ușoare și o flexibilitate fără precedent în designul vehiculelor și produselor.

Încărcare extrem de rapidă și autonomie mult mai mare

Printre caracteristicile impresionante ale noii baterii se numără timpul de încărcare de doar cinci minute pentru 100%, nu doar pentru 80% din capacitatea bateriei, așa cum este momentan standardul în industrie.

În plus, aceasta promite o durată de viață remarcabilă de 100.000 de cicluri de încărcare, cu pierderi minime de capacitate.

Performanța bateriei nu este afectată de temperaturi extreme: „La –30°C, bateria păstrează peste 99% din capacitate, iar la temperaturi ce depășesc 100°C, continuă să păstreze peste 99% din capacitate, fără semne de aprindere sau degradare”, se menționează în declarația oficială.

Totuși, Donut Lab nu a dezvăluit compoziția materialelor utilizate pentru această celulă solidă. Se menționează că acestea sunt „materiale abundente, accesibile și sigure geopolitic, fără a se baza pe elemente rare sau sensibile, având totodată un cost mai redus decât bateriile litiu-ion”.

Performanțele motocicletei TS Pro

Modelul TS Pro, lansat în noiembrie 2025, este echipat cu motorul Donut Motor 2.0 și o baterie care oferă o autonomie de 350 de kilometri.

O încărcare rapidă de zece minute poate asigura o autonomie de până la 300 de kilometri, o valoare impresionantă în domeniul motocicletelor electrice, chiar dacă nu atinge promisiunea de cinci minute pentru o încărcare completă.

De asemenea, compania va pune la dispoziție un pachet opțional de baterie cu autonomie extinsă, care oferă până la 595 de kilometri.

Versiunea standard a bateriei are o capacitate de 20,2 kWh, iar cea extinsă de 33,3 kWh. Prețul modelului TS Pro va rămâne competitiv datorită costului mai scăzut al noilor baterii comparativ cu cele litiu-ion.

Ce înseamnă această baterie pentru viitorul mobilității electrice

Bateriile solid-state sunt cercetate de ani de zile datorită avantajelor lor teoretice, în special pentru utilizarea în autoturisme electrice.

În China, primele vehicule echipate cu astfel de celule sunt deja pe drumuri, deși unele utilizează celule semi-solid-state, care conțin un electrolit gelatinos.

Ce spune, însă, Donut Lab, sugerează că bateria dezvoltată de ei este una complet solidă.

„Când am prezentat pentru prima dată Donut Motor, anul trecut, la CES, mulți nu au crezut că este posibil până nu au văzut tehnologia funcționând pe șosea și stabilind recorduri mondiale de performanță.

Acum, cu bateria solidă Donut Battery, compania face același lucru. Donut Lab a așteptat să anunțe descoperirea în domeniul bateriilor solid-state până când tehnologia a fost complet testată, validată și deja utilizată în vehicule.

De astăzi, aceste baterii sunt reale, folosite în vehicule de producție și reprezintă viitorul mobilității electrice”, a declarat Marko Lehtimäki, CEO Donut Lab.

