Călin Georgescu

Ceasurile purtate de Călin Georgescu au atras atenția pe internet, mai ales după ce a fost remarcat un model simplu și elegant de la Longines. În fotografiile recente, însă, apare la mână cu un alt ceas elvețian:

Este un cronograf clasic, cu design sport-elegant, potrivit atât la ținută casual, cât și la un sacou bine croit. Ceasul are mecanism quartz, cristal din safir și o construcție solidă din oțel inoxidabil, specifică liniei PR 200 de la Tissot.

Prețul său este în jur de 2.300 de lei, ceea ce îl plasează într-o zonă accesibilă pentru un ceas elvețian de calitate. Nu este o piesă extravagantă, ci mai degrabă o alegere sigură și discretă.

George Simion

La încheietura lui George Simion se remarcă un ceas foarte diferit: „Tudor Vladimirescu”, realizat în ediție limitată la doar 200 de exemplare de către marca elvețiană.

Modelul a fost creat pentru a marca 200 de ani de la Revoluția de la 1821, moment esențial în istoria modernă a României, asociat cu lupta pentru drepturi politice și afirmarea identității naționale.

Din punct de vedere horologic, edițiile limitate precum aceasta sunt apreciate de colecționari tocmai pentru raritate și povestea pe care o poartă. Nu este un ceas pe care îl vezi des, iar acest lucru îl face automat mai interesant în peisajul politic românesc.

Pretul acestui model este de circa 5000 de lei.

Gheorghe Șoldan

Ceasul portat de Gheorghe Șoldan se numeste Frederique Constant Highlife Open Heart și costă aproximativ 13500 de lei. Foto Facebook-Gheorghe Șoldan

Gheorghe Soldan poartă un Frederique Constant Highlife Open Heart, unul dintre cele mai populare modele ale brandului elvețian din această categorie de preț.

Highlife se remarcă prin brățara metalică integrată, o tendință inspirată de ceasurile sport-lux, dar la un preț mult mai accesibil decât giganții industriei. Designul este elegant, simplu și versatil. Funcționează la costum, dar și la o ținută smart-casual.

Varianta „Open Heart” permite vizualizarea parțială a mecanismului printr-o fereastră pe cadran, dezvăluind sistemul de eșapament, poreclit des ca și inima ceasului, de aici și numele.

Costă aproximativ 13.500 de lei. Are carcasă și brățară din inox și mecanism automatic FC-310. Nu este nici ieftin, nici scump, dar oferă mult pentru banii plătiți.

Victor Ponta

Victor Ponta poartă Apple Watch Ultra cu toate că mulți oficiali din statele occidentale evită astfel de smartwatch-uri din cauza faptului că acestea pot colecta diferite date sensibile. Foto: Vlad Chirea

Victor Ponta este primul de pe listă care poartă un Apple Watch Ultra, cu un preț de aproximativ 4.000 de lei.

Ca pasionat de ceasuri, alegerea unui smartwatch la costum sau la evenimente politice formale este discutabilă. Dincolo de estetică, există și o problemă reală de securitate cibernetică.

În 2017, datele publice ale aplicației Strava au dezvăluit locații sensibile ale bazelor militare din Siria, Niger și Afganistan. Cercetători de la Bellingcat au reușit ulterior să combine aceste date și să identifice membri ai forțelor speciale britanice SAS, demonstrând că „datele anonimizate” nu

sunt cu adevărat sigure.

Un Apple Watch colectează mult mai multe informații decât un simplu fitness tracker: locație, mișcare, ritm cardiac, voce și alte date. În mâinile greșite, acestea pot deveni vulnerabilități reale.

Din acest motiv, mulți oficiali din state occidentale evită smartwatch-urile în contexte sensibile.

În cazul lui Ponta, alegerea este modernă, dar discutabilă pentru mediul politic. Ceasul mecanic câștigă!

Ioan Stegeran

Într-un videoclip recent, se poate vedea clar că Ioan Stegeran poartă un Rolex Sky-Dweller din aur, pe brățară Oysterflex, cu cadran auriu.

Sky-Dweller este cel mai complex ceas produs în prezent de Rolex, având funcție de calendar anual și al doilea fus orar — o complicație gândită pentru călători frecvenți.

Referința exactă este Rolex Sky-Dweller 336238. Prețul oficial de listă este 42.700 de euro, însă pe piața secundară se găsește în jur de 34.000 de euro: un caz rar în care un Rolex costă mai puțin la revânzare decât în boutique.

Ceasul are diametrul de 42 mm, rezistență la apă de 100 m și este echipat cu calibrul Rolex 9002, unul dintre cele mai sofisticate mecanisme ale mărcii.

