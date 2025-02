Ce vor câștiga afacerile lui Elon Musk din apropierea sa de Donald Trump? Cel mai bogat om din lume deține acum o influență uriașă asupra celui mai puternic lider - și asupra guvernului SUA

de Joe Miller (Washington), Stephen Morris (San Francisco)

Cele șase întreprinderi ale lui Musk beneficiază deja de contracte guvernamentale în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari – pe care miliardarul a insistat săptămâna aceasta că toate au fost câștigate pe merit și au oferit valoare pentru bani – și de mai multe subvenții.

Dar Musk, care a donat peste 250 de milioane de dolari pentru campania de realegere a lui Donald Trump în 2024, conduce acum o campanie de reducere a costurilor în toate departamentele guvernamentale, inclusiv în cele care au anchetat sau amendat companiile sale Tesla și SpaceX.

Iată stadiul companiilor sale în noua administrație:

X

Musk a recunoscut că a plătit prea mult pentru Twitter după ce a cumpărat platforma de social media cunoscută acum sub numele de X pentru 44 de miliarde de dolari în 2022. Dar incursiunea miliardarului în guvern a coincis cu o redresare a valorii X, deoarece marii publicitari, inclusiv Amazon, se întorc la platformă.

Atacul frontal asupra birocrației federale al așa-numitului Department of Government Efficiency (DOGE), pe care Musk îl conduce, s-a desfășurat în parte pe X, unde miliardarul a citat ceea ce el consideră a fi exemple de risipă federală excesivă.

Așa arăta pagina lui Elon Musk în prima zi din 2025

Mișcările cruciale ale administrației Trump sunt comunicate pe acest site, pe care Musk îl folosește și pentru a-și ataca criticii.

Situația financiară a X – care a fost atât de gravă încât Musk a evocat ideea declarării falimentului – s-a îmbunătățit.

Săptămâna trecută, datoriile de miliarde de dolari legate de achiziționarea X au fost în cele din urmă vândute aproape la valoarea nominală: o mare ușurare pentru băncile care au finanțat preluarea și au amortizat împrumuturile.

Platforma este, de asemenea, investigată de UE cu privire la diseminarea unor presupuse dezinformări.

Deși nu există niciun semn că Bruxelles-ul ar da înapoi, Casa Albă a semnalat că sprijinul pentru NATO ar putea fi condiționat de reducerea de către Europa a reglementărilor privind tehnologia americană.

Tesla

Producătorul de vehicule electrice și baterii este nucleul imperiului lui Elon Musk și sursa a 150 de miliarde de dolari din averea sa personală. Aceasta ar putea fi afectată de inversarea agresivă de către Trump a angajamentului guvernului de a reduce emisiile de dioxid de carbon în transporturi.

De-a lungul anilor, Tesla a primit peste 2,8 miliarde de dolari sub formă de subvenții de stat și federale, iar anul trecut a obținut 2,8 miliarde de dolari – două cincimi din profitul său net de 7,1 miliarde de dolari pentru 2024 – din vânzarea de credite de reglementare către rivalii mai poluanți, care reduc altfel emisiile.

Elon Musk, șeful Tesla, părăsește Gigafactory Tesla din Berlin-Brandenburg. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Donald Trump a anulat deja obiectivul fostului președinte Joe Biden conform căruia, până în 2030, jumătate din vehiculele noi vândute în SUA ar trebui să fie alimentate cu baterii.

Președintele SUA a indicat, de asemenea, că un credit fiscal federal pentru vehiculele electrice în valoare de 7.500 de dolari și sistemul de credite pentru emisii ar putea fi și ele eliminate.

Musk a respins impactul potențial asupra Tesla, afirmând că electrificarea transportului este inevitabilă și că eliminarea subvențiilor ar afecta mai mult rivalii EV mai puțin profitabili.

Dar ostilitatea lui Trump față de vehiculele electrice vine într-un moment nepotrivit. În timp ce Model Y rămâne cel mai bine vândută mașină de orice fel, vânzările sunt în scădere, iar Tesla a raportat în 2024 primul său declin anual al vânzărilor de vehicule electrice în mai mult de un deceniu.

Acest lucru a fost deosebit de pronunțat în Europa, pe care analiștii l-au pus pe seama sponsorizării de către Musk a politicii de extremă dreapta din Germania și Regatul Unit.

O altă problemă ar putea fi războiul comercial al lui Trump cu China, a doua piață ca mărime a Tesla și locația celei mai mari „gigafactory” a acesteia – și unde Musk solicită aprobarea autorităților de reglementare pentru a-și antrena software-ul pentru mașinile care se conduc singure.

„Direcția strategică este condusă de ego-ul lui Elon, nu de ceea ce este mai bine pentru Tesla”, a declarat Ross Gerber, un acționar vechi și critic al lui Musk. „Intrarea în politică este o problemă, deoarece nu vinde mașini”.

SpaceX

Start-up-ul de 350 de miliarde de dolari al lui Musk a devenit operatorul de facto al programului spațial american, câștigând contracte guvernamentale în valoare de miliarde de dolari și construind cea mai mare rachetă reutilizabilă din istorie, în încercarea de a îndeplini ambiția proprietarului său de a coloniza planeta Marte.

Trump are o admirație deosebită pentru companie, numindu-l pe Musk un „supergeniu” în discursul său de victorie și lăudând performanța tehnică istorică a SpaceX: prinderea uriașei rachete Starship cu ajutorul brațelor sale robotice „Mechazilla”.

Nominalizarea președintelui pentru funcția de administrator al NASA, miliardarul în tehnologie Jared Isaacman, are legături strânse cu Musk și a condus două misiuni SpaceX.

O rachetă SpaceX Falcon 9 care transportă Blue Ghost Mission One de la Firefly Aerospace urcă spre cer după lansare. Foto: profimedia

Cu sprijinul lui Trump și al lui Isaacman, avantajul SpaceX față de rivali precum Boeing și Blue Origin a lui Jeff Bezos nu ar trebui decât să crească.

Rolul lui Musk la DOGE în reducerea birocrației guvernamentale l-ar putea ajuta, de asemenea, în confruntările cu Administrația Federală a Aviației, Consiliul Național pentru Relații de Muncă și Serviciul pentru Pești și Faună Sălbatică din SUA – pe care le-a acuzat că împiedică inovarea și întârzie lansările prin reglementări.

Volumul de muncă al SpaceX ar putea crește și mai mult dacă Trump reușește să pună în funcțiune cel mai ambițios scut antirachetă din istoria SUA, care necesită desfășurarea de „interceptori spațiali”.

În prezent, SpaceX este singura companie spațială care are capacitatea de a lansa în mod fiabil sute de noi sateliți pe orbită într-un termen scurt.

Starlink

În cadrul SpaceX se află Starlink, o rețea de peste 7.000 de sateliți pe orbită joasă care vizează perturbarea sistemului global de bandă largă bazat pe fibră optică.

Inițial destinată zonelor rurale izolate, avioanelor de linie și navelor de croazieră, ambițiile sale au crescut pe măsură ce tehnologia a avansat. Utilizarea sa a devenit controversată din punct de vedere geopolitic în timpul războiului Rusiei cu Ucraina și în Taiwan.

Sub conducerea lui Biden, Starlink s-a confruntat cu reticențe din partea autorităților americane, cum ar fi Comisia Federală pentru Comunicații, care a amânat o cerere de creștere dramatică a numărului de sateliți la aproape 30.000, iar în 2022 a revocat un acord de aproape 900 de milioane de dolari pentru furnizarea de servicii de bandă largă în zonele rurale.

Dar influența lui Musk în cadrul administrației Trump a avut un efect negativ asupra Starlink. Luna aceasta, liderul celei mai populate provincii canadiene, Ontario, a declarat că guvernul său va „rupe” un contract cu furnizorul de bandă largă ca represalii pentru amenințarea lui Trump de a lovi Canada cu tarife vamale.

Starlink a fost, de asemenea, interzis temporar în Brazilia, după ce a fost prins într-o dispută privind dezinformarea și cenzura pe X, după ce Musk a intervenit pentru a sprijini cauzele de dreapta din țară.

Echipament Stalink Mini Alb, pe un acoperiș de bloc din Berlin, Germania. Foto: Profimedia

xAI

Administrația Trump s-a angajat să consolideze dominația SUA în domeniul inteligenței artificiale și a anulat imediat un ordin al lui Biden care stabilea standarde de siguranță și securitate pentru industria emergentă.

Această atitudine prietenoasă – împreună cu numirea lui David Sacks, un aliat apropiat al lui Musk, în funcția de țar al lui Trump pentru inteligența artificială – este în beneficiul start-up-ului xAI al antreprenorului miliardar, înființat în urmă cu doi ani.

Cu toate acestea, ea le dă putere și unora dintre cei mai înverșunați dușmani ai săi, inclusiv OpenAI. Elon Musk, care a cofondat creatorul ChatGPT împreună cu Sam Altman, s-a întors de atunci împotriva companiei, depunând mai multe procese împotriva acesteia.

Luni, Musk a făcut o ofertă de preluare îndrăzneață pentru a opri restructurarea OpenAI într-o întreprindere cu scop lucrativ. Altman a declarat că ar fi „profund ne-american să folosești puterea politică pentru a-ți afecta concurenții”, iar Musk a promis că nu o va face, însă apropierea sa de Trump a zguduit OpenAI.

De asemenea, Musk a luat în vizor una dintre primele inițiative politice ale Casei Albe în materie de inteligență artificială, punând public la îndoială finanțarea din spatele unui proiect de infrastructură de 500 de miliarde de dolari susținut de Trump, împreună cu OpenAI și SoftBank din Japonia.

Neuralink/Boring Company

Neuralink, compania de implanturi cerebrale a lui Musk, a reușit anul trecut să implanteze pentru prima dată un electrod în creierul unui om, permițând beneficiarului să opereze telefoane și computere doar cu gândul.

Aceasta desfășoară studii clinice strict reglementate în SUA, dar nu există niciun indiciu că Food and Drug Administration (FDA) intenționează să slăbească supravegherea activităților Neuralink.

De asemenea, compania recrutează pacienți în Canada și ar putea avea de suferit în cazul escaladării unui război comercial cu SUA.

Noland Arbaugh, primul pacient care a luat parte la studiul clinic pe oameni care testează dispozitivul Neuralink al lui Elon Musk, care este paralizat de la a patra vertebră a gâtului în jos în urma unui accident Sursă foto_ Hepta Photo, Ferrari Press Agency _ Neuralink

The Boring Company, specializată în construirea de tuneluri subterane pentru a reduce aglomerația, are proiecte în derulare în Las Vegas și California. Dar alte comisii au eșuat în urma opoziției locale.

De la victoria lui Trump, directorul executiv Steve Davis a fost detașat la DOGE, unde a supravegheat atacul lui Musk asupra cheltuielilor guvernamentale.

Musk nu a răspuns la o cerere de comentarii. Casa Albă a declarat că el se va „recuza” de la lucrările DOGE legate de contractele sale de afaceri.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

