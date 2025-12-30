Ce înseamnă acest lucru

Este vorba despre puternicul Consiliu de Securitate al ONU, organismul Națiunilor Unite responsabil pentru menținerea păcii și securității internaționale. De exemplu, aplică sancțiuni, embargouri asupra armelor, restricții de călătorie sau financiare, aprobă desfășurarea misiunilor ONU de menținere a păcii sau a tribunalelor și – ca ultimă soluție – autorizarea forței militare.

Bild explică de ce Somalia conduce acum comitetul – și ce ar putea însemna acest lucru.

Consiliul de Securitate al ONU are cinci membri permanenți, fiecare dintre aceștia putând bloca orice decizie (drept de veto): SUA, Regatul Unit, Franța, China și Rusia.

În plus, există zece membri nepermanenți, aleși de Adunarea Generală a ONU: Algeria, Guyana, Sierra Leone, Slovenia, Coreea de Sud (până la sfârșitul anului 2025) și Danemarca, Grecia, Pakistan, Panama și Somalia (până la sfârșitul anului 2026). Președinția se rotește alfabetic – Somalia succede Sloveniei. Membrii nepermanenți NU au drept de veto.

Somalia este mai instabilă decât Afganistanul

Președinția Somaliei pare paradoxală: conform Indicelui Statelor Fragile (ISF), țara este cea mai instabilă din lume – chiar mai mult decât Afganistanul sau Siria! ISF este unul dintre cei mai importanți indici internaționali pentru măsurarea instabilității statale. Este utilizat de ONU, guverne și Banca Mondială. Acesta măsoară factori precum puterea economică, securitatea și situația socială a populației.

Somalia este considerată un prototip al unui stat eșuat, deoarece guvernul central controlează doar anumite părți ale țării. Țara se confruntă cu provocări masive de securitate și umanitare. Cea mai mare amenințare: organizația teroristă islamistă Al-Shabaab.

Populația suferă de secete recurente, foamete și sărăcie. Există aproximativ patru milioane de persoane strămutate în interiorul țării – refugiați în propria țară.

Consiliul de Securitate rămâne pe deplin funcțional

Totuși, aceasta nu înseamnă că organizarea Consiliului de Securitate este în pericol! În practică, președinția este exercitată de misiunea permanentă a ONU la New York și este asigurată prin proceduri extrem de standardizate și sprijin cuprinzător din partea Secretariatului ONU.

Somalia nu poate folosi această președinție pentru a impune rezoluții sau a exercita putere. Președinția este o platformă diplomatică, nu un instrument al puterii. Germania a fost ultimul membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU între 2019 și 2020.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE