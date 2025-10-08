Energia soarelui, una dintre cele mai stabile surse de electricitate

Revoluția vine și datorită scăderii dramatice a prețului bateriilor litiu-ion, cu aproape 90% mai ieftine față de 2010. Asta a făcut posibilă dezvoltarea sistemelor hibride – panouri solare cu baterii – care pot stoca energia și o pot elibera atunci când rețeaua are nevoie.

Astfel, energia solară devine nu doar cea mai ieftină, ci și una dintre cele mai stabile surse de electricitate.

„Aceste sisteme hibride sunt deja standard în multe regiuni ale lumii și ajută la echilibrarea cererii de energie din rețea”, explică autorii studiului, potrivit Euronews.

Provocarea: cum conectăm soarele la rețelele electrice

Deși ieftină și eficientă, integrarea energiei solare în rețelele naționale rămâne o provocare uriașă.

„Avem nevoie de rețele inteligente, prognoze bazate pe inteligență artificială și conexiuni mai solide între regiuni, pentru a menține stabilitatea sistemului energetic”, avertizează dr. Ehsan Rezaee, co-autor al studiului.

Cercetătorii spun că noile materiale, cum sunt celulele din perovskit, pot crește randamentul panourilor solare cu până la 50%, fără a ocupa terenuri suplimentare. Acestea pot fi montate pe clădiri sau chiar pe vehicule, fiind mai subțiri și mai flexibile decât panourile clasice din siliciu.

Totuși, progresul depinde de „sprijinul constant al politicilor guvernamentale”, avertizează profesorul Ravi Silva, director al Institutului Tehnologic Avansat din cadrul Universității din Surrey.

În iunie, soarele a fost principala sursă de energie electrică în UE

Conform Eurostat, între aprilie și iunie 2025, sursele regenerabile au acoperit 54% din producția totală de energie a Uniunii Europene, iar energia solară a fost principalul motor al creșterii.

Doar în trimestrul al doilea, panourile solare au produs peste 122.000 GWh, suficient pentru a alimenta aproximativ trei milioane de gospodării. De fapt, luna iunie 2025 a intrat în istorie: pentru prima dată, energia solară a fost principala sursă de electricitate din Uniunea Europeană, cu o pondere de 22% din totalul energiei produse.

Rob Stait, de la compania Alight, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de ferme solare din Europa, explică de ce: „O fermă solară se poate construi într-un an, față de cel puțin cinci pentru eolian și zece pentru nuclear. Este rapidă, ieftină și sigură”. Potrivit lui Stait, boomul energiei solare reprezintă o șansă uriașă pentru Europa de a scăpa de dependența de petrol și gaze, mai ales într-un context geopolitic fragil, marcat de războiul din Ucraina.

Cum se plătește curentul în UE și unde e cel mai ieftin

De regulă, consumatorii casnici plătesc pe baza contorului de energie electrică, cu facturi care indică consumul în kilowatt-oră (kWh). Sunt diferențe între tarifele fixe și cele variabile, unele țări oferind tarife diferențiate în funcție de intervalul orar (tarife nocturne mai mici). Plățile se pot face prin metode tradiționale (în numerar, mandat postal) sau moderne (online, direct debit, card bancar). Multe țări au piață liberă a energiei, astfel consumatorii pot alege furnizorul și oferta cea mai convenabilă.

Tarifele medii pe kWh pentru energia electrică în țările Uniunii Europene în 2025, exprimate în euro, sunt aproximativ următoarele:

Cele mai ieftine prețuri se regăsesc în:

Malta: circa 0,13 euro/kWh

Bulgaria: circa 0,14 euro/kWh

România: în jur de 0,20 euro/kWh

Cele mai scumpe tarife sunt în:

Danemarca: circa 0,40 euro/kWh

Irlanda: circa 0,41 euro/kWh

Germania: circa 0,43 euro/kWh

Prețul mediu în UE este în jur de 0,23 euro/kWh.

Aceste valori includ costurile energiei, taxele și alte tarife reglementate. Diferențele mari între țări reflectă structura pieței energetice, nivelul accizelor și alte politici locale.

România este printre țările cu cele mai accesibile prețuri la energie electrică, în timp ce țările nordice și Germana au tarife semnificativ mai ridicate.

Unitatea de măsură pentru energie, standardizată la nivel internațional, este Joule (J). Energia reprezintă capacitatea unui sistem de a efectua lucru mecanic sau alte transformări. În contextul energiei electrice, energia consumată sau produsă se măsoară adesea în kilowatt-oră (kWh), unde 1 kWh reprezintă energia consumată de un dispozitiv care funcționează cu o putere de 1 kilowatt timp de o oră.