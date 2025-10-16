Schimbări majore la Nestlé

Gigantul elvețian Nestlé a anunțat reducerea a 16.000 de locuri de muncă în următorii doi ani, sub conducerea noului CEO Philipp Navratil. Decizia face parte dintr-un plan de eficientizare și automatizare a operațiunilor, potrivit CNBC.

Restructurarea vizează eficientizarea operațională și include eliminarea a 12.000 de posturi administrative și a altor 4.000 de locuri de muncă în următorii doi ani.

„Transformăm modul în care lucrăm”, a precizat Philipp Navratil într-o postare pe LinkedIn, rezumând raportul de venituri al companiei.

„Evoluăm și ne vom simplifica organizația și vom automatiza procesele”, a adăugat el.

Acțiunile companiei elvețiene au crescut

Acțiunile Nestlé au înregistrat, joi, o creștere de aproape 9%, stimulând sectorul alimentar și al băuturilor din Europa. Sub conducerea fostului CEO Laurent Freixe, compania a lansat un program de economii de costuri de 2,5 miliarde de franci elvețieni, accelerat ulterior la 3 miliarde până în 2027.

În trimestrul al treilea, Nestlé a raportat o creștere organică de 4,3%, peste așteptări, în ciuda dificultăților legate de creșterea prețurilor materiilor prime, precum cacao și cafea.

Laurent Freixe a fost demis pe 1 septembrie din cauza unei relații romantice cu o subordonată, iar Philipp Navratil, fost CEO al diviziei Nespresso, a preluat conducerea. Navratil a promis să accelereze implementarea planurilor strategice și să promoveze crearea de valoare.

Nestlé în România

Nestlé operează în peste 180 de țări, inclusiv în România, având peste 300.000 de oameni angajați în întreaga lume. Compania domină piața globală printr-o gamă vastă de produse, inclusiv cafea, ciocolată, produse pentru copii și băuturi.

Nestlé este prezentă în România din 1995 și ocupă o poziție importantă pe piața locală, fiind lider în segmentul cafelei solubile.

Compania a raportat o creștere organică constantă, de 4,6% în primele nouă luni ale anului 2025, marcând al doisprezecelea an consecutiv de creștere în România. Nestlé are în țară 622 de angajați, conform celor mai recente date din 2025.

