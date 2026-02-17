  • Încă din 2016, asociația este organizatorul Programului Național de Educație STEAM FIRST Tech Challenge. Această inițiativă amplă promovează dezvoltarea abilităților tehnice, inovația și colaborarea în rândul tinerilor pasionați de tehnologie.
  • Finala Națională FIRST Tech Challenge România se va desfășura la București, în Sala Polivalentă, între 13-15 martie. Vor participa 96 de echipe din toata țara, într-un campionat cu 2 divizii, semifinale și finala între divizii, plus 20 de locuri de avansare pentru competiții internaționale.
  • Primele 5 echipe vor merge la competitia mondială din Houston, SUA. FIRST Tech Challenge (FTC) care se adresează elevilor din clasele 7-12 si care presupune proiectarea, construirea și programarea unui robot.

Ce se întâmplă atunci când pasiunea pentru tehnologie întâlnește curajul de a visa mai departe?

Echipa de la „Caragiale” a fost fondată în 2020 din dorința de a transforma curiozitatea în performanță și ideile în realitate. „Povestea noastră a început cu o întrebare simplă: Ce se întâmplă atunci când pasiunea pentru tehnologie întâlnește curajul de a visa mai departe? Răspunsul a devenit, în timp, Eastern Foxes“, explică adolescenții.

„Un moment definitoriu al acestui sezon a fost organizarea Regionalei Sud-Est, alături de echipele infO(1) Robotics și BraveBots. Am ales să ne implicăm direct în organizare dintr-un motiv simplu: iubim robotica și credem în puterea ei de a transforma vieți”, spun tinerii.

Evenimentul a reunit 30 de echipe. Au ajuns până în play-off-uri și au obținut Sustain Award, o distincție care recunoaște echipele cu o viziune solidă pe termen lung, stabilitate organizațională și un model sustenabil de dezvoltare.

În fiecare sezon am crescut. Am învățat că robotica nu înseamnă doar șuruburi și linii de cod, ci echipă, încredere și viziune.

„Eastern Foxes” de la Houston

În sezonul precedent, Eastern Foxes au reprezentat România la Campionatul Mondial din Houston, Texas, acolo unde ajungeau anual doar 5 echipe românești și au obținut locul al treilea la nivel mondial.

Tot la Houston, echipa a primit „Think Award – locul 1”, cea mai prestigioasă distincție acordată pentru excelență inginerească și documentație tehnică.

Cea mai mare competiție de robotică are loc la Sala Polivalentă din București, luna viitoare. Echipa „Eastern Foxes” din Ploiești: „Nu este doar despre șuruburi și linii de cod”

„Activitatea noastră a fost recunoscută prin nominalizarea și premierea în cadrul Forbes 30 Under 30, pentru impactul în educație și tehnologie. De asemenea, am fost distinși de Consulatul României din Miami și în cadrul unui eveniment la Casa Regală a României”, adaugă elevii ploieșteni.

„Fiecare copil merită șansa de a descoperi robotica”

„De-a lungul acestui an, am organizat peste 70 de evenimente și workshop-uri educaționale, ajungând la sute de elevi atât din mediul urban, cât și din mediul rural. Am ales în mod special să mergem în comunități unde accesul la tehnologie este limitat, deoarece credem că fiecare copil merită șansa de a descoperi robotica”, afirmă membrii echipei.

VEZI GALERIA  FOTO

Iubim robotica și ne dorim să împărtășim această pasiune cu cât mai mulți tineri, inspirându-i să aibă curajul să exploreze, să creeze și să viseze mai departe.

