Filmul prezintă povestea unică a Colegiului National Ion Luca Caragiale din Ploiești. Premiera a avut loc anul trecut, 26 februarie, la Ramatuelle Ploiești.

Colegiul a devenit prima școală din România ce este onorată de o producție cinematografică, iar obținerea premiului confirmă „160 de ani de excelență”.

Documentarul a fost, încă de la început, remarcat de specialiști și de cronicari drept „un film excepțional despre educația românească, despre esența acestei școli-reper”.

Pe 19 ianuarie, pelicula a câștigat premiul de „cel mai bun documentar în 2025”, obținând această importantă distincție națională într-o competiție la care premiul pentru cel mai bun film artistic a fost obținut de „Cravata Galbenă”, filmul regizat de Serge Ioan Celibidachi.

La evenimentul de la Teatrul Evreiesc de Stat au fost, de asemenea, premiate nume excepționale ale teatrului românesc, precum Maia Morgenstern, Olga Delia Mateescu, Domnica Țundrea. Matei Vișniec, Alexa Visarion, Attila Vizauer sau Alexander Hausvater.

Conform paginii oficiale, actualul Colegiu Naţional I.L. Caragiale din Ploieşti îşi recunoaşte originile în fiinţarea Gimnaziului de Băieţi, care şi-a deschis cursurile la 3/15 noiembrie 1864 în localul Școlii Primare de Băieţi Nr. 1. Numele de „Sfinţii Petru şi Pavel” s-a dat gimnaziului în 1866. În 1952, liceul a primit numele „Ion Luca Caragiale”, iar din 1997 e, oficial, Colegiul Național.

