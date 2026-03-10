Fermă transformată în paradis rezidențial

Kurmannhof se întinde pe un teren de 2.500 metri pătrați și este format din două clădiri cu apartamente moderne. Locuințele sunt variate: trei apartamente cu patru camere, trei cu cinci camere și unul spațios cu șapte camere, având suprafețe între 108 și 213 metri pătrați.

În plus, proprietatea dispune de o parcare subterană cu locuri pentru 17 mașini, iar locatarii se bucură de facilități exclusiviste: o sală de fitness de 60 metri pătrați, o saună, un cinematograf privat și un bar.

Tehnologie modernă și detalii tradiționale

Kurmannhof este echipat cu tehnologii de ultimă generație, inclusiv o pompă de căldură geotermală și încălzire prin pardoseală cu temperatură joasă. Apartamentele sunt dotate cu jacuzzi, mașini de spălat și uscătoare proprii, precum și un sistem centralizat de aspirare. În nopțile reci de iarnă, locatarii se pot relaxa în fața sobelor suedeze.

„Arhitectura tradițională include multe detalii realizate cu măiestrie artizanală de cel mai înalt nivel”, se menționează pe site-ul oficial al Kurmannhof. Tot acolo se subliniază că grădina în stil rustic, cu un crucifix și garduri din buxus, este „amenajată cu autenticitate absolută”.

Construcție durabilă

Clădirea este realizată din beton și piatră de var, iar pereții exteriori sunt izolați cu o fațadă din lemn ventilată, ceea ce garantează „durabilitate și performanțe energetice excelente”, conform anunțului.

„Dacă vă doriți o viață rurală, dar luxoasă, alături de chiriași mulțumiți care contribuie la costurile de întreținere, acesta este locul perfect pentru dumneavoastră”, se adaugă în descriere.

Această proprietate, considerată una dintre cele mai scumpe ferme din Elveția, a atras deja atenția pe piața imobiliară internațională. Rămâne de văzut cine va deveni noul proprietar al acestui „obiect de colecție” exclusivist, așa cum este descris de jurnaliștii de la Blick.

