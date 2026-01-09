Studiul, publicat în decembrie 2025, a confirmat că un băiat adolescent avea părinți cu o legătură familială de gradul întâi. Tatăl său era singurul bărbat adult înmormântat alături de femei și copii, sugerând că practica incestului ar fi fost acceptată social în comunitate.

O descoperire arheologică remarcabilă în sudul Italiei a scos la iveală cele mai vechi dovezi cunoscute ale incestului tată-fiică, dezvăluire care a șocat comunitatea științifică.

O echipă de cercetători a analizat ADN-ul a 23 de schelete descoperite într-un cimitir din epoca bronzului, situat în Grotta della Monaca, Calabria, utilizat între anii 1780 și 1380 î.Hr.

Cercetătorii au descoperit urme genetice care indică un nivel extrem de ridicat de consangvinizare, inclusiv prima dovadă confirmată a unui caz de incest între tată și fiică.

ADN-ul unui băiat adolescent a dezvăluit o legătură familială de gradul întâi între părinții săi.

„Acesta este un caz excepțional de rar și remarcabil”, au scris cercetătorii în studiul publicat în luna decembrie 2025 în revista „Communications Biology”.

Echipa de arheologi a descoperit în mormânt mai multe grupuri de rude apropiate, inclusiv o mamă și fiica sa, fapt comun în astfel de situri.

Totuși, un alt mormânt, care conținea rămășițele unui bărbat adult și ale unui băiat tânăr, a dezvăluit un secret tulburător.

Profilul genetic al băiatului a arătat cel mai ridicat nivel de consangvinizare observat vreodată în rămășițe antice.

Rămășițele mamei băiatului nu au fost găsite.

În ciuda descoperirii senzaționale, motivele pentru care această comunitate preistorică ar fi permis o astfel de practică rămân încă necunoscute.

Potrivit cercetătorilor, populația nu părea să fie foarte restrânsă și nu existau indicii ale unui sistem ierarhic care să încurajeze astfel de uniuni în scopul consolidării puterii sau bogăției.

Alissa Mittnik, coautoare a studiului și arheogeneticiană la Institutul Max Planck pentru Antropologie Evoluționară din Germania, a declarat: „Acest caz excepțional poate arăta comportamente culturale specifice acestei mici comunități, dar semnificația sa rămâne, în cele din urmă, incertă”.

Conform studiului, tatăl băiatului era singurul bărbat adult înmormântat alături de femei și copii, ceea ce ar putea sugera că această practică era acceptată social în comunitate.

