Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, este angajat al Asociației de Conservare a Patrimoniului din Kyoto. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului, iar șoferul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a fost cel care a sunat la poliție.

Toaleta „tosu”, o proprietate culturală importantă, a fost construită în perioada Muromachi în urmă cu aproximativ 500 de ani pentru a fi folosită de tinerii călugări, potrivit postului public nipon NHK.

Ușa dublă de doi metri înălțime și stâlpii interiori au fost avariați în urma manevrei greșite.

O imagine publicată de ziarul Sankei Shimbun arăta mașina – o Toyota WiLL Vi veche de 20 de ani – în interiorul clădirii, înconjurată de ceea ce a mai rămas din ușile de lemn.

