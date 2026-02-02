Amintim că Anca Alexandrescu, de la Realitatea Plus, a susținut că ceasul purtat de Bolojan costă 30.000 de euro.

„Bre nea Ilie, de unde ai ceasul ăsta de multe zeci de mii de euro? Și mai ales de ce nu e în declarația de avere? Văd că la mâna a doua e doar 30k euro! Să nu zica tanti Dogioiu (n.red. purtătoarea de cuvânt a Guvernului) că e de la chinezi că nu te cred! Hai să-i văd pe haștagiștii care au urlat la Grindeanu și la Georgescu”, a scris jurnalista ziua precedentă pe Facebook.

Ceasul lui Ilie Bolojan. Captură: g4media.ro

Întrebat pe holurile Parlamentului despre acest lucru, Bolojan a răspuns, potrivit imaginilor filmate de Cotidianul.ro: „E un ceas ieftin, vă rog să vă liniștiți și să nu mai mințiți”. Ca de obicei, premierul și președintele PNL nu s-a oprit să dialogheze cu presa, ci și-a continuat drumul spre lift pentru a părăsi clădirea.

Liderii PNL au avut la ora 13.00 o ședință de grup parlamentar la Parlament, iar a doua ședință va avea loc la ora 18.00, însă doar cu membrii Biroului Politic Național.