Startup-ul care detectează erori în inteligența artificială

Quotient AI a fost lansat în 2023, având sediul în Boston. Compania a dezvoltat o tehnologie avansată care ajută companiile să identifice problemele din sistemele lor de inteligență artificială, cum ar fi halucinațiile algoritmilor, erorile de raționament sau colectarea de informații irelevante. Cu sprijinul investitorilor din Silicon Valley și Boston, startup-ul a obținut o finanțare inițială de 5,4 milioane de dolari.

„Eu urmează să conduc o echipă care se va ocupa de evaluarea agenților Databricks și de crearea unei platforme de evaluare AI în interiorul platformei Databricks”, a declarat Iulia Neagu, citată de StartupCafe.ro.

Achiziția și integrarea în Databricks

Recent, compania a fost achiziționată de Databricks, unul dintre cei mai valoroși unicorni din lume, care se concentrează pe dezvoltarea soluțiilor software pentru date și inteligență artificială.

„Pentru a închide cercul calității producției, Databricks a achiziționat Quotient AI. Quotient monitorizează automat performanța agenților – măsurând calitatea răspunsurilor, detectând regresiile din timp și identificând defecțiunile – alimentând o buclă de învățare prin consolidare, care îmbunătățește în timp agenții. Fondatorii Quotient aduc o expertiză vastă în evaluarea sistemelor de programare AI”, au transmis reprezentanții Databricks.

Prin această achiziție, echipa startup-ului românesc se va alătura Databricks, iar tehnologia Quotient AI va fi integrată în Genie Code, platforma de inteligență artificială a gigantului american.

Databricks, un lider global cu rădăcini românești

Databricks a fost fondată în 2013 de un grup de profesori de la Universitatea Berkeley, California, printre care și informaticienii români Ion Stoica și Matei Zaharia. Zaharia este cunoscut ca fiind creatorul Apache Spark, un sistem de calcul distribuit. În prezent, Databricks este evaluată la 134 de miliarde de dolari și ocupă locul 6 în clasamentul global al celor mai valoroși unicorni.

Compania se numără printre liderii globali în domeniul software-ului pentru gestionarea datelor și inteligența artificială, concurând cu giganți precum Oracle și Snowflake. În decembrie 2025, Databricks a obținut o finanțare de 5 miliarde de dolari, condusă de JPMorgan și susținută de investitori importanți precum Goldman Sachs și Autoritatea de Investiții din Qatar.

Fondurile vor fi utilizate pentru extinderea operațiunilor, dezvoltarea de noi soluții AI și achiziții strategice, cum ar fi cea a Quotient AI. De asemenea, Databricks a înregistrat o creștere impresionantă, raportând venituri anuale de 4,8 miliarde de dolari în 2024, cu o creștere de 55% față de anul precedent, un progres alimentat de expansiunea tehnologiilor de inteligență artificială generativă și vibe coding.

Performanța antreprenorilor români în tehnologie

Achiziția Quotient AI de către Databricks reprezintă o recunoaștere internațională a valorii și inovației aduse de antreprenorii români în domeniul tehnologiei. Într-un sector competitiv, succesul Iuliei Neagu și al lui Freddie Vargus subliniază potențialul de excelență al startup-urilor românești pe scena globală.

