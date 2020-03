De Simona David,

Cel mai bătrân cioban din România, Ştefan Gros, s-a stins din viaţă la vârsta de 102 ani, nu pentru că era bolnav sau prea bătrân, ci în urma unui accident stupid.

Moș Ștefan a murit după ce a fost lovit accidental de un tractor, incidentul petrecându-se la o stână din judeţul Arad, acolo unde baciul se afla pentru a-şi ajuta fiul, potrivit platformei servuspress.ro.

Moş Ştefan era cunoscut ca fiind cel mai în vârstă angajat cu carte de muncă din România, primul său contract fiind încheiat atunci când a împlinit 90 de ani.

După mai bine de zece ani, moș Ștefan spunea că trebuie să iasă la pensie pentru că nu mai putea mulge oile în rând cu cei tineri.

De altfel, a devenit primul român care s-a pensionat la 100 de ani.

„Am vorbit cu el în urmă cu câteva zile. Era sănătos şi mi-a spus că se simte foarte bine, că nu are probleme nici măcar cu coronavirusul. Din câte am înţeles, s-a dus să-şi ajute fiul, care are o stână pe malul Mureşului, şi a fost lovit accidental de un tractor care a dat cu spatele”, a declarat, duminică, omul de afaceri Emil Părău, cel care a fost primul angajator oficial al lui moş Ştefan, citat de Agerpres.

Potrivit omului de afaceri, citat de Agerpres, și tatăl lui moș Ștefan a murit tot la vârsta de 102 ani.

În noiembrie 2016, Ştefan Gros a primit din partea Consiliului Judeţean Hunedoara o Diplomă de Excelenţă, în semn de apreciere pentru activitatea depusă, fiind considerat un model de putere de muncă, de caracter, un exemplu pentru comunitate.







