– Doamnă doctor Alexiu, au primit toți medicii de familie protocolul de tratament pentru COVID?

– Nu a primit nimeni nimic, deoarece ordonanța de urgență aprobată săptămâna trecută de guvern privind tratarea la domiciliu a persoanelor asimptomatice sau cu forme ușoare de COVID nu are încă normele de aplicare. Acestea trebuie să apară în 30 de zile, conform textului ordonanței. Ei au aruncat doar buzduganul…

“Înțelegem că trebuie degrevate spitalele și DSP-urile de cazurile ușoare, dar trebuie făcute legat. Acum este haos”

– Sunt deja multe persoane care se tratează acasă pentru că nu mai sunt paturi libere în spitalele de COVID. Ce tratament le recomandă medicii de familie?

– Noi toți am citit în Monitorul Oficial protocolul din martie și cel modificat în august. Altceva nu știm.

– Ce se întâmplă în cazul persoanelor singure și care ajung în situația de a se izola la domiciliu. Cum își procură medicamentele recomandate de medicul de familie dacă nu le au în casă?

– Aici se mobilizează comunitatea locală, care intervine și-i ajută cu aprovizionarea cu alimente și medicamente pe cei carantinați. Asta e valabil în cazul localităților mici. Când vorbim despre orașe mari, cum este Bucureștiul, pot apărea și cazuri de pacienți care nu au efectiv la cine apela. Aceste persoane ar trebui să-și construiască relații de comunicare cu vecinii, cu cei din jurul lor. Dar cea mai importantă relație va fi cea cu medicul de familie și acest lucru este valabil pentru fiecare dintre noi.

Fac un apel către populație: dacă nu știu ce medic de familie au sau dacă nu au mai interacționat de mult cu el, este momentul să ia legătura cu el. Toți trebuie să identifice cea mai bună cale de comunicare cu medicul de familie, să-și construiască o relație de încredere și comunicare cu acesta, pentru că numai așa vor putea să colaboreze cel mai bine la nevoie.

“Bătălia e dată de propria imunitate, de genetică, de stilul de viață dus”

– Toată lumea vorbește despre ce medicamente sunt recomandate a fi luate în cazul unei infectări cu noul coronavirus. Paracetamol, vitaminele C, D, antibiotic… Ce trebuie să conțină trusa medicală de acasă?

– Nu trebuie să conțină nimic în plus față de cea de până acum. Dar să știți că nu aici se dă bătălia. Nu cel care are toate medicamentele acasă are mai multe șanse de vindecare… Bătălia e dată de propria imunitate. De genetica fiecăruia, de stilul de viață pe care l-a dus până acum, de cum s-a hrănit, cum s-a odihnit toată viața. Dacă te schimbi acum, nu rezolvi nimic…

– Da. Să ne întoarcem la trusa medicală de acasă. Ce trebuie să conțină?

– Paracetamol, picături de nas, un antinevralgic, un antiinflamator, un termometru, fașă sterilă. Ca de obicei. Cei care au boli cronice, cum sunt cei cardiaci, au deja un tensiometru, cei cu diabet au deja un aparat de măsurat glicemia…

“Un semnal de alarmă e atunci când gâfâi sau simți nevoia să deschizi fereastra pentru aer”

– Trebuie să ne cumpărăm un pulsoximetru?!

– Doar cine dorește și își permite. Există pulsoximetru pentru adulți și la 100 de lei. Cele profesioniste și cele pentru copii sunt mai scumpe. Cei cu boli pulmonare cronice ar fi indicat să aibă un pulsoximetru în casă.

– Care este pragul sub care apare o desaturare de oxigen îngrijorătoare?

– Sub 94%, dar nu trebuie să ai un aparat ca să realizezi că s-a produs o desaturare. Apar semne precum o respirație îngreunată sau nevoia de a deschide fereastra. Atunci trebuie sunat imediat medicul de familie, care va decide direcția terapeutică ce trebuie urmată, pentru că lucrurile se pot înrăutăți repede.

“Persoanelor anxioase le scade saturația de oxigen fie numai și din sperietură!”

– Ce mesaj ați dori să transmiteți publicului?

– Insist pe relația cu medicul de familie, deoarece mi se pare extrem de importantă în noul context. Fiecare om trebuie să afle ce medic de familie are, dacă nu a făcut-o până acum, și să-și construiască o cale eficientă de comunicare cu el. Va fi vitală în caz de nevoie. Celor anxioși și speriați și de boală, și de spital le scade saturația de oxigen numai când nu le răspunde la telefon nimeni de la DSP! De aceea, sunt importante și mesajele care ajung la oameni.

