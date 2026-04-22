Procurorii susțin că acuzațiile împotriva presupuşilor membri ai bandei Mara Salvatrucha, cunoscută și ca MS-13, vizează peste 47.000 de infracțiuni comise între 2012 și 2022, inclusiv un weekend care a fost cel mai sângeros din istoria recentă a țării, de la războiul civil încoace.

Acuzațiile includ omor, femicid, șantaj și trafic de arme. În cadrul stării de urgență instituite în 2022 și prelungite în mod repetat, forțele de securitate au reținut peste 91.500 de persoane, iar Parlamentul a adoptat un decret care permite desfășurarea unor procese colective.

Organizațiile pentru drepturile omului au avertizat că aceste proceduri colective încalcă dreptul la un proces echitabil și împiedică inculpații să beneficieze de asistență juridică.

Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului a reiterat marți îngrijorările privind încălcările drepturilor omului generate de prelungirea îndelungată a stării de urgență și a cerut încetarea utilizării acesteia ca strategie de combatere a criminalității.

„Acest regim suspendă dreptul la apărare și inviolabilitatea comunicațiilor și prelungește, de asemenea, durata detenției administrative”, se arată într-un comunicat al comisiei.

Inculpații din acest caz sunt deținuți în cinci penitenciare, inclusiv în Cecot, o închisoare de maximă securitate deschisă de administrația Bukele în 2023, care a devenit simbolul politicii de toleranță zero față de bande din El Salvador.

Parchetul salvadorian a prezentat ca probe autopsii, analize balistice și declarații ale martorilor și a cerut instanței să aplice pedepsele maxime pentru fiecare infracțiune.

Un singur inculpat ar putea primi până la 245 de ani de închisoare dacă este găsit vinovat de mai multe capete de acuzare.

Printre cei acuzați se numără și presupuşi lideri de lungă durată ai bandelor, care au participat la armistițiul dintre guvern și grupările infracționale din perioada 2012–2014, în timpul președinției fostului lider Mauricio Funes.

Guvernul lui Bukele a declarat că măsurile dure împotriva bandelor, adoptate în baza stării de urgență, au redus rata omuciderilor anul trecut la 1,3 la 100.000 de locuitori, față de 7,8 în 2022.