Energia curată, întârziată de birocrație și geopolitică

Specialiști din 35 de țări, printre care și Rusia, colaborează la proiectul ITER (Reactorul Termonuclear Experimental Internațional), construit în Franța.

„Oamenii își lasă pașapoartele odată ce intră în instalație”, a declarat Pietro Barabaschi, directorul general al ITER, pentru The Economist.

Proiectul din sudul Franței, lansat cu ambiția de a revoluționa sectorul energetic global, a fost conceput ca un simbol al cooperării internaționale.

Fiecare națiune participantă contribuie cu resurse „în natură”, piese și expertiză tehnică, în loc de bani.

Rusia, de exemplu, produce componente pentru magneții care controlează reacțiile de fuziune, sisteme de evacuare și panouri care absorb neutronii de mare energie. Deși nicio ofertă individuală nu este indispensabilă, înlocuirea furnizorilor poate întârzia semnificativ progresul, explică Barabaschi.

Inițial, ITER trebuia să fie finalizat în 2016, cu primele teste planificate pentru 2020.

Acum, data estimată pentru funcționarea completă a reactorului este 2039, mult peste termenul inițial.

Întârzierile au crescut și costurile proiectului, care au ajuns la 32,4 miliarde de dolari în dolari ajustați pentru 2023, conform Serviciului de Cercetare al Congresului american.

Colaborarea internațională, deși lăudabilă în teorie, s-a confruntat cu provocări logistice uriașe.

Fiecare țară implicată a dorit să contribuie la fabricarea unor componente esențiale, ceea ce a dus la o fragmentare a sarcinilor ce îngreunează finalizarea proiectului.

Spre exemplu, magneții reactorului sunt fabricați în paralel de Rusia, Uniunea Europeană, SUA, Japonia, China și Coreea de Sud.

Alte componente, precum sistemele de evacuare și răcire, sunt împărțite între Rusia, Japonia, Europa, India și America.

Invazia Rusiei în Ucraina din 2022 a complicat suplimentar procesul, adăugând birocrație unui proiect deja încetinit.

Viitorul energiei verzi

În timp ce ITER se zbate să-și respecte termenele, firmele private avansează rapid în cursa pentru fuziunea nucleară.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, investițiile private globale în acest sector au crescut de la 7 miliarde de dolari în 2024 la 10 miliarde de dolari în 2025.

Commonwealth Fusion Systems, un startup american, anticipează producerea primei sale plasme până în 2027 – mult înainte ca ITER să atingă această etapă, estimată pentru 2033.

Europa, însă, se bazează aproape exclusiv pe ITER pentru inovații în fuziunea nucleară, ceea ce o plasează în urma altor regiuni, avertizează Anda Bologa de la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene.

Dacă inițiativele private vor produce primele rezultate, ITER riscă să devină un simbol al unui efort multilateral depășit de ritmul pieței libere.

