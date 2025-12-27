Mama sa era cântăreață, iar el a învățat să cânte încă din copilărie

Avea vocea răgușită, picioarele îi tremurau, iar ochii îl dureau de oboseală. Cu toate acestea, adrenalina îl ținea în mișcare, în timp ce o mică mulțime se aduna în jurul său. Purchase a ajuns la 42 de ore consecutive, relatează Infobae.

„Știu, sunt nebun”, a spus Purchase, în vârstă de 63 de ani.

„Emoția de a face ceva ce nu mai făcuse nimeni până atunci a fost incredibilă”.

Mama sa era cântăreață, iar el a învățat să cânte încă din copilărie. Cu aproximativ un an în urmă, Purchase a început să se gândească la un eveniment comunitar de Crăciun, ceva care să atragă atenția asupra docurilor din Gloucester și să aducă oamenii împreună.

„M-am gândit să cânt”, a spus el.

„M-am întrebat dacă există un record mondial pentru cântat fără oprire”.

Recordul mondial Guinness pentru cel mai lung maraton de cântat era de 105 ore

A descoperit că recordul mondial Guinness pentru cel mai lung maraton de cântat era de 105 ore.

„Asta era mult peste puterile mele”, a spus el. „Așa că m-am întrebat: există o variantă de Crăciun a acestui record?”

Exista, iar recordul mondial Guinness la acel moment era de 32 de ore. Purchase a decis că îl poate depăși.

„M-am gândit: e realizabil, pentru că în copilărie cântam tot timpul”, a spus el.

„Probabil a fost puțin narcisist din partea mea, dar mi-am dorit să cânt din nou și să simt ce înseamnă să fii pe scenă”.

Câteva luni mai târziu, a aflat că cineva din Nigeria devenise noul deținător al recordului, cântând colinde timp de 40 de ore. A decis că îl poate depăși.

Purchase, care a alergat la Maratonul de la Londra în 2022, a spus că s-a pregătit pentru acest record într-un mod asemănător. A vrut să ajungă la 42 de ore pentru a avea un avantaj clar față de recordul existent.

„Alergam cinci kilometri în fiecare zi pentru a mă asigura că plămânii mei funcționează la capacitate maximă, astfel încât să pot controla respirația și cântatul”, a spus el.

„Forma fizică era importantă… deși a fost o provocare vocală uriașă, a fost și una fizică”.

Guinness World Records i-a trimis o listă de reguli pentru obținerea titlului

Avea voie la o pauză de cinci minute pe oră și putea avea doar 30 de secunde între melodii.

„Aveai voie să economisești acele pauze, astfel încât să poți avea o pauză de 20 de minute, dacă le acumulai timp de patru ore”, a explicat Purchase, menționând că mersul la toaletă, mâncatul sau odihna trebuiau făcute în timpul acestor pauze.

Purchase s-a pregătit pentru evenimentul care a avut loc într-o berărie locală, pe 10 decembrie, și a început să cânte la miezul nopții, pe 11 decembrie. Nu s-a oprit până la ora 18:00, pe 12 decembrie.

A cântat „Once in Royal Davids City”, „White Christmas” și „Winter Wonderland”. De asemenea, a interpretat „All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey și „Merry Christmas” de Ed Sheeran și Elton John. A cântat pe negative instrumentale.

Regulile prevedeau că nu putea repeta aceeași melodie într-o oră. Purchase a ales 38 de cântece în total, o combinație de colinde clasice și piese de Crăciun britanice și americane, care durau două ore și jumătate. A interpretat fiecare piesă de 18 ori, în total 684 de cântece.

Deși știa majoritatea versurilor pe de rost, avea textele în față

„Cu cât eram mai obosit, cu atât aveam mai multă nevoie de ele”, a spus el.

Conform regulilor, Purchase trebuia să aibă doi martori. Prieteni și membri ai comunității s-au oferit voluntari pentru diverse sarcini, precum monitorizarea ritmului, coordonarea muzicii și verificarea respectării regulilor. Cineva a trebuit să filmeze întregul eveniment.

Liz Tonkin, o prietenă a lui Purchase, a fost prezentă timp de 33 de ore. Ea a ajutat la organizarea martorilor, care se schimbau aproximativ la fiecare patru ore, și s-a asigurat că Purchase era bine hidratat și hrănit.

„A fost un adevărat eveniment comunitar și a funcționat foarte bine”, a spus Tonkin.

Purchase a colaborat cu Academia de Muzică din Gloucester pentru ca un cor de copii și un cor format din persoane cu demență să i se alăture în anumite momente. Totuși, cea mai mare parte a timpului a cântat singur. A fost epuizant, a recunoscut el.

Lipsa somnului îl copleșea după 32 de ore trecute

După 32 de ore, Purchase s-a gândit să renunțe. Lipsa somnului îl copleșea.

„Am început să am halucinații. Adormeam în picioare”.

A stat în picioare cea mai mare parte a timpului, deși avea un scaun și se așeza când simțea nevoia.

„Problema cu statul jos era că mă obosea și mai tare. Simțeam cu adevărat că îmi depășesc limitele”.

Purchase a consumat doar gustări ușoare, nu mese consistente, considerând că acestea l-ar fi obosit și mai tare.

„Trebuia să fiu foarte atent la ce mănânc. Am supraviețuit cu banane și jeleuri”.

Când a simțit că nu mai poate continua, a tras un pui de somn de patru minute și și-a ținut un discurs de încurajare.

„Ai o mare responsabilitate pe umeri, pentru că nu vrei să dezamăgești pe nimeni”, și-a spus. „Nu poți renunța acum”.

Chiar atunci, au început să sosească tot mai mulți oameni, ceea ce l-a ajutat să-și recapete energia.

„Adrenalina îți preia controlul și alungă lipsa de somn”, a spus el, adăugând că în permanență au fost cel puțin 15 persoane prezente, iar în momentele de vârf aproximativ 100.

Cele două fiice și nepotul lui Purchase au sosit pe final, lucru care l-a ajutat enorm să continue.

„Nu există nimic mai frumos decât să vezi familia mândră de tine”, a spus el.

În timp ce cânta ultima piesă, „Jingle Bells”, Purchase a spus că atmosfera din sală era „electrică”.

„Toți au venit pentru că voiau să facă parte din ceva, să fie parte din mine depășind această barieră”, a spus el.

„A fost un moment de neuitat… Cred că oamenii vor vorbi despre asta săptămâni, luni, poate chiar ani”.

După Crăciun, Purchase a spus că va trimite toate dovezile, inclusiv foile de pontaj și cele 42 de ore de înregistrări video, către Guinness World Records.

„Așteptăm să primim dovezile pentru a le analiza”, a transmis un purtător de cuvânt al Guinness World Records într-un e-mail.

Purchase este convins că titlul îi va fi acordat

„Cred că Guinness nu va avea nicio problemă să-mi acorde recordul mondial”, a spus el.

„Singurul lucru care ar putea să ne încurce ar fi dacă cineva ar reuși să depășească cele 42 de ore înaintea mea”.

Indiferent de rezultat, Purchase spune că este mândru de ce a realizat.

„Nu am mai cântat niciun colind de atunci”, a glumit el. „Cred că am cântat destul”.

