„The Electric State”, un film american de aventură științifico-fantastică, regizat de frații Anthony și Joe Russo, o are în rol principal pe Millie Bobby Brown, alături de actori precum Chris Pratt, Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Giancarlo Esposito și Stanley Tucci.

Povestea urmărește o adolescentă orfană care traversează Vestul american împreună cu un robot misterios și un călător excentric în căutarea fratelui ei mai mic.

Bugetul de producție al filmului a fost de 320 de milioane de dolari, ceea ce îl face una dintre cele mai scumpe producții realizate vreodată. Anterior, cel mai scump film produs de Netflix a fost „Red Notice”, cu un buget de 160 de milioane de dolari, iar „The Electric State” depășește acest record cu 160 de milioane de dolari. Deci dublu.

Comparativ cu alte producții cinematografice, „The Electric State” se situează printre cele mai scumpe filme realizate vreodată. De exemplu, „Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” a avut un buget de 379 de milioane de dolari, iar „Avengers: Endgame” a costat 356 de milioane de dolari.

