Ministerul palestinian al Sănătății a transmis că, dintre cei patru morți, unul era adolescent. Cel puțin 45 de persoane au fost rănite în confruntări.

Elicopterele israeliene au deschis focul la Jenin, pentru a ajuta la extragerea unor militari din oraș, în cadrul unei operaţiuni a arestare a „doi suspecţi căutaţi”.

În cursul acestei operațiuni a avut loc „un schimb de tiruri foarte intens” între forţele israeliene şi bărbaţi înarmaţi, a notat IDF, într-un comunicat.

