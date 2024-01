O anchetă penală a fost deschisă cu privire la „încălcarea regulilor de securitate la incendiu”, au anunțat, într-un comunicat comun, procurorul general şi Ministerul Situaţiilor de Urgenţă.

„Bilanţul victimelor se ridică la şase morţi”, a precizat Procuratura Generală. Autorităţile au anunţat că au fost rănite 24 de persoane.

Colonelul Rza Hhudiev, adjunct al Serviciului de Stat de Apărare împotriva incendiilor din Ministerul Situații de Urgență, a declarat că incendiul a fost anunțat la ora locală 11.50, iar după 6 minute, la fața locului au ajuns primele unități de pompieri.

„În urma incendiului, 2.750 de metri pătrați ai depozitelor, în suprafață totală de 13.000 de metri pătrați, au fost distruse”, a precizat oficialul.

A powerful explosion occurred in a furniture workshop in Baku, many ambulance teams rushed to the scene, local media wrote that there were dead pic.twitter.com/z16nNBf5rE