Iată cele mai comune șapte capcane în amenajarea livingului și soluțiile practice pentru a transforma acest spațiu.

1. Supraaglomerarea vizuală prin amestecul de materiale

O pernă de blană, o masă rustică din lemn și un covor tradițional kilim pot părea o idee bună la nivel individual, dar împreună creează haos vizual.

Când o cameră combină prea multe texturi, va părea dezordonată, indiferent cât de curată este.

Cum să o faci mai bine: Stabilește o bază estetică. Alege o schemă limitată de culori și materiale (de exemplu, tonuri deschise și lemn natural) și respect-o. Această coeziune de bază îți va permite să integrezi ulterior piese din epoci sau stiluri diferite, fără a compromite echilibrul camerei.

2. Iluminatul rece și lipsit de atmosferă

Deși lumina albă și puternică, de tip neon, poate avea utilitatea ei în alte contexte, într-o zonă de relaxare ea distruge complet confortul. O sufragerie are nevoie de o lumină caldă, care să învăluie spațiul, oferind în același timp suficientă vizibilitate.

Cum să o faci mai bine: Renunță la sursa unică de iluminat din tavan. Optează pentru lămpi de podea și veioze dispersate în încăpere pentru a crea profunzime. Dacă preferi totuși o lustră, evită centrarea ei rigidă; un truc de design este suspendarea cablului dintr-un cârlig, orientându-l asimetric spre un colț al camerei.

3. „Sindromul catalogului de mobilă”

O sufragerie achiziționată integral de la același producător, dintr-o singură colecție, va fi lipsită de suflet și personalitate. Aspectul de „showroom” poate părea corect, dar este impersonal.

Cum să o faci mai bine: Mizează pe individualitate. Acordă-ți timp pentru a strânge piese cu valoare sentimentală sau estetică. Combină mobilierul modern cu obiecte găsite la târgurile de antichități sau piese moștenite din familie.

4. Neglijarea plantelor de apartament

Plantele aduc viață într-o încăpere, dar necesită un angajament pe termen lung. Florile ofilite sau frunzele uscate obțin exact efectul opus: dau camerei un aspect abandonat și neîngrijit.

Cum să o faci mai bine: Fii realist în privința timpului pe care ești dispus să îl aloci. Dacă ai un program încărcat sau călătorești des, alege specii rezistente, care necesită întreținere minimă (precum suculentele sau Aloe Vera, care au nevoie doar de lumină și udare rară).

5. Aranjarea accesoriilor în numere pare

În designul interior, simetria perfectă și rândurile ordonate de obiecte pot face o cameră să pară sterilă, lipsită de naturalețe.

Secretul nu stă doar în obiectele alese, ci și în matematica din spatele aranjării lor.

Cum să o faci mai bine: Aplică „regula numerelor impare”. Trei lumânări, de exemplu, vor crea mereu o compoziție vizuală mult mai atrăgătoare și mai dinamică decât un grup de patru sau șase.

6. Canapeaua „goală”

O canapea „goală” nu invită la relaxare. Într-o cameră de zi, absența pernelor sau a păturilor se traduce printr-o atmosferă rece și rigidă.

Cum să o faci mai bine: Folosește principiul stratificării (layering). Adaugă perne de diverse dimensiuni, forme și texturi, alături de o pătură aruncată aparent neglijent peste brațul canapelei. Aceasta este și cea mai simplă metodă de a schimba radical cromatica încăperii în funcție de sezon sau stare de spirit.

7. Capcana tendințelor efemere

Să redecorezi constant livingul după ultimele coperți ale revistelor de profil este o cursă obositoare, costisitoare și care te îndepărtează de propriul stil.

Cum să o faci mai bine: Adoptă o abordare inteligentă a bugetului: investește sume mai mari în piese clasice, atemporale (cum ar fi un fotoliu iconic sau o canapea de calitate) și folosește tendințele actuale doar pentru accesorii sau elemente ușor de înlocuit, cum ar fi fețele de pernă sau decorațiunile mici.

