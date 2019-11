De Cristian Anton,

Autoritățile nu știu de ce nu și-au dat seama mai devreme că există o legătură între cazurile de intoxicație

Explicația oficială este că victimele decedate s-au prezentat la spitale diferite, în gărzi diferite, iar doctorii nu au putut face legătura între cazuri, cu atât mai mult cu cât simptomatologiile erau ”complet diferite”.

Autoritățile spun că a fost un interval „destul de mare” între decese și au precizat faptul că „personalul din dispecerat nu mai știe ce a făcut ăla de ieri sau cel de mâine”.

Directorul Serviciului de Ambulanță Timiș, Iancu Leonida, spune că i-ar fi plăcut să își dea seama mai repede de situație și de legătura dintre cazuri, dar „a fost un interval destul de mare între decese”.

Cei doi copii au murit la orele 19.45, respectiv 22.17, sâmbătă.

„Mi-ar fi plăcut să ne fi putut da seama mai repede de situație. Cele trei decese au avut loc după cum urmează: două sâmbătă și unul luni dimineață.

A fost un interval destul de mare între decese. La cele de sâmbătă seara nu am putut să ne dăm seama datorită simptomatologiei complet diferite”, a spus Iancu Leonida.

”Primul caz era de insuficiență respiratorie, care a fost suspect de aspirație de lapte (copilul de 10 zile – n.r.), în timp ce al doilea era suspect de boală metabolică. Cu totul și cu totul altceva. Noi sâmbătă seara nu am putut să facem nicio legătură”, a declarat șeful Ambulanței Timiș.

Recomandări Firma unui mason cu studii la Academia SRI vinde spitalelor românești roboți cu 150.000 € bucata, care au ca preț de intrare 65.000 €!

”Totuși, noi am fost primii care am descoperit legătura, dar numai moartea femeii de 28 de ani ne-a făcut să suspectăm, sigur, la un interval foarte scurt de UPU (Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Timișoara – n.r.), care aproape simultan cu noi și-a dat și el seama și a făcut legătura. Fără moartea femeii nu am putut să facem legătura”, a completat acesta.

Șeful Serviciului de Ambulanță Timiș a spus că ”a anunțat în secunda doi” când au făcut legătura între cazurile de intoxicație.

”În concediu fiind mi s-a adus la cunoștință de moartea femeii și am legat-o imediat de domiciliu și de copil și am anunțat în secunda doi DSP, poliția fiind anunțată de DSP, mai departe a fost anunțat și ISU.

Recomandări Substanța care a ucis 3 persoane din Timișoara! Ce se întâmplă în organism atunci când e inhalată

Din păcate, nu puteam, până la moartea femeii să facem vreo legătură”, a declarat Leonida.

”Au fost foarte mulți medici, vreo 4-5 medici de consult, vreo doi medici de urgență, 7-8 asistenți, ambulanțieri pe Miorița 8, în camere, și nu ne-au sesizat absolut nicio problemă, decât simptome banale.

Pacienții prezintă o starea generală foarte bună, când le faci analizele, acestea sunt foarte proaste.

Nimeni nu ne-a spus de dezinfecție, nici vecinii nu au simțit absolut nimic. Nimeni nu a făcut legătura cu dezinsecția decât mai târziu.

Mi-ar fi plăcut să evităm această tragedie, dar, din păcate, nu am avut de ce să o legăm”, a precizat șeful instituției.

”Personalul din dispecerat nu are legătură unul cu altul – cel care a fost astăzi de serviciu nu mai știe ce a făcut ăla de ieri sau cel de mâine.

Ne pare rău, nu s-a putut mai repede.

De unde să știm noi, care stăm 20 de minute un sfert de oră la un caz, că ele sunt legate între ele, mai ales că pe unul îl doare capul și unul varsă”, a explicat Iancu Leonida, directorul Serviciului de Ambulanță Timiș.

Recomandări OMV Petrom a oferit burse unor elevi din Moreni! Ce a făcut liceul cu banii

Cu toate acestea, reprezentanții ISU spun că sistemul informatizat de alertare ar fi putut permite sincronizarea datelor primite în urma apelurilor.

Reprezentanta unei grădinițe din Timișoara a sunat marți dimineața la ISU după ce a văzut în presă numele firmei care a efectuat dezinsecția. Polițiștii știau deja

Administratora unei grădinițe private a chemat singură ISU pentru a verifica grădinița privată, după ce a văzut în presă numele firmei și a realizat că este chiar cea care a făcut recent acolo o dezinsecție.

Poliția știa însă de acest lucru încă din cursul nopții, după audierea patronului, care le-a dat toate locurile în care a mai efectuat dezinsecții. Cu toate acestea, ISU nu a fost anunțat.

„Nu am primit această informație (de la anchetatori – n.r.) Am primit-o prin apel”, a declarat comandantului ISU Timiș, Lucian Mihoc, în cadrul conferinței.

Avea sau nu autorizație firma Bistim Dera SRL

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş susține că firma Bistim Dera SRL nu are autorizaţie de funcţionare din moment ce şi-a schimbat adresa, în timp ce Direcţia de Sănătate Publică spune că nu a făcut niciodată vreo verificare la această firmă.

Ambele instituții nu reușesc însă să spună cine ar fi trebuit să-i acorde firmei autorizația pentru folosirea de substanțe toxice, precum cele utilizate în cazul dezinsecției.

”Firma avea autorizaţie sanitar veterinară din 2015. El este complet şi conform… Problema e că de dimineaţă am făcut verificări pe internet şi apare la altă adresă şi probabil în momentul acesta noi autorizăm doar punctul de lucru, nu sediul social. Dacă se adevereşte, el figurează la altă adresă şi înseamnă că în acest moment nu este autorizat sanitar veterinar”, a declarat Cristina Popa, directorul DSVSA Timiş.

Atunci când a fost întrebat din nou dacă Bistim Dera SRL avea sau nu autorizație, directorul DSVSA a spus: ”Noi verificăm. Pentru punerea pe piaţă a biocidelor răspunde Ministerul Sănătăţii. Nu ştiu…”

Proceduri clare de control, reglementate de lege și … legi neclare

”Controalele se desfășoară după o tematică de control pe care o primim de la Ministerul Sănătății pentru utilizatorii de biocide”, au declarat autoritățile sanitare din Timiș.



Totuși, verificarea se face strict după criterii de depozitare, ambalare și comercializare a produselor toxice, nu și pentru utilizarea acestora.

”Nu verificăm modul în care sunt utilizate, ci depozitarea lor. Legea nu se exprimă clar cine trebuie să verifice activitatea acestor firme”, au recunoscut autoritățile.



”Substanța a fost procurată de pe piața neagră. Trebuia să facem un control mai bun”, au mai spus autoritățile.

Citeşte şi:

Ofițer din sistemul de urgență: ”Cei din dispeceratul integrat ISU aveau obligația să-și dea seama că e o problema cu 15 apeluri și doi oameni morți la aceeași adresă!”

Primarul Nicolae Robu, despre firma de deratizare din Timișoara: „Nu are nicio autorizație, nici nu știam de existența ei”

Filmul tragediei de la Timișoara | Lista celor 15 apeluri la 112

GSP.RO Scrisoarea lui Ștucan către Gica Hagi: „Iartă-mă că-ți voi spune ceva ce alții se tem să-ți spună. Și tu știi asta, dar ești prea orgolios să o recunoști”

HOROSCOP Horoscop 19 noiembrie 2019. Balanțele nu acceptă jumătăți de măsură