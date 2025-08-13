„Liniile roșii” peste care Ucraina nu va trece

Din acest motiv, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și principalii parteneri europeni vor încerca, în cadrul unei întâlniri cu Trump programate miercuri, să stabilească „linii roșii” menite să descurajeze un eventual plan al lui Putin de a folosi înțelegerea pentru a-și reface forțele și a continua obiectivul său principal: nu doar anexarea unei părți din estul Ucrainei, ci și desființarea statului ucrainean independent și democratic.

„Înțelegem intenția rușilor de a încerca să păcălească America — nu vom permite acest lucru”, a declarat Zelenski la începutul săptămânii.

Kievul insistă ca discuțiile să includă, pe lângă subiectul ocupării ilegale a teritoriilor ucrainene, și cerința ca Moscova să achite pagubele provocate, estimate la sute de miliarde de dolari, precum și să returneze aproximativ 20.000 de copii răpiți și prizonierii de război.

De asemenea, Ucraina vrea ca orice acord să includă garanții de securitate solide, evitând scenariul în care Trump și Putin ar colabora pentru reintegrarea Rusiei în economia globală, ceea ce ar întări capacitatea Kremlinului de a lansa noi ofensive.

Oleksandr Merejko, președintele Comisiei pentru politică externă din Parlament, și-a exprimat scepticismul față de summitul din Alaska: „Putin nu a renunțat la obiectivul final de a distruge Ucraina. Singurul acord la care ar putea consimți este un armistițiu temporar, care să pregătească terenul pentru distrugerea noastră”.

Principalele obiective strategice ale Ucrainei în negocierile cu Rusia

Încetare durabilă a focului înainte de discuții teritoriale

Poziția oficială a Kievului este că nu va ceda teritorii, invocând dreptul internațional și Constituția. Zelenski a subliniat că retragerea din Donbas ar crea condiții pentru o nouă ofensivă rusă.

Dacă se va discuta despre granițe, acest lucru se va întâmpla doar după acceptarea și respectarea unui armistițiu de către Rusia.

Rusia trebuie să plătească despăgubiri

Pagubele sunt estimate între 500 de miliarde și 1 trilion de dolari. Ucraina și aliații săi insistă ca Moscova să fie obligată să plătească înainte de a avea acces la activele înghețate, dintre care aproape 200 de miliarde de euro sunt în Belgia.

Garanții de securitate

Kievul consideră că aderarea la NATO și UE este singura modalitate de a preveni un nou atac. Trump, însă, a exclus integrarea în NATO, iar unele capitale europene frânează procesul de aderare la UE.

Returnarea copiilor și a prizonierilor de război

Din cei 20.000 de copii deportați de Rusia, doar 1.453 au fost readuși acasă. Schimbul de prizonieri a înregistrat progrese, dar mii de persoane rămân în captivitate.

Menținerea presiunii asupra Rusiei

Kievul vrea continuarea sancțiunilor pentru a împiedica redresarea militară și economică a Rusiei. Ridicarea restricțiilor ar permite Kremlinului să pregătească noi atacuri.

Pentru Ucraina, rezultatul discuțiilor din Alaska este crucial. „Ucraina ar putea supraviețui războiului, dar nu și unei păci dezavantajoase”, avertizează analiștii, subliniind că un acord prost ar putea submina structura politică, economică și socială a statului.

