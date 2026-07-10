Potrivit Windows Central, aceste modificări se concentrează pe îmbunătățirea experienței utilizatorilor prin funcționalități mai organizate și mai intuitive.

Actualizările Windows: control sporit și mai puține întreruperi

Una dintre cele mai importante noutăți este revizuirea sistemului Windows Update, disponibilă începând cu build-ul din a doua jumătate a lui 2026. Utilizatorii pot acum să întrerupă actualizările pe termen nelimitat folosind un nou control de calendar pentru funcția „Pauză actualizări”.

În plus, Microsoft minimalizează necesitatea restartărilor multiple prin gruparea actualizărilor .NET, firmware și drivere pentru a coincide cu actualizările lunare. O altă modificare utilă este gruparea actualizărilor într-o secțiune dedicată în aplicația Setări, unde driverele sunt etichetate mai clar (exemplu: „display”, „audio” sau „battery”), ceea ce sporește transparența.

Explorer și Setări: interfețe mai intuitive

Build-ul 26H2 aduce îmbunătățiri la File Explorer, inclusiv o repoziționare mai logică a pictogramelor din caseta de căutare, ceea ce face interfața mai uniformă pe toate device-urile.

În aplicația Setări, opțiunile „Default location” și „Allow location override” au fost dezactivate atunci când serviciile de locație sunt oprite, iar navigarea către pagina „Installed apps” a fost optimizată.

Modul Xbox: gaming fără distrageri

În build-urile care urmează să fie lansate, Microsoft introduce „Xbox mode”, un mod care transformă aplicația Xbox într-o experiență full-screen controlată prin gamepad. Această funcționalitate prioritizează gaming-ul, reducând activitățile de fundal.

Conform companiei, această funcție va fi disponibilă pentru toți utilizatorii începând cu actualizarea de securitate din iulie 2026.

Politica de debloat și meniuri contextuale

Pentru utilizatorii edițiilor Enterprise și Education, Microsoft extinde politica „Remove Default Microsoft Store packages” începând cu build-ul 29570, permițând administratorilor să elimine programe MSIX și APPX suplimentare.

În plus, meniurile contextuale au fost actualizate pentru a afișa pictograma aplicației implicite atunci când se deschide un fișier specific (.exe, .bat, .cmd).

Îmbunătățiri pentru touchpad, pen și sunet

Utilizatorii device-urilor cu touchpad pot acum ajusta dimensiunea zonei de clic dreapta, iar în pagina Setări pentru Pen există o nouă opțiune, „Same as Copilot key”, pentru deschiderea aplicațiilor configurate.

În ceea ce privește sunetul, build-ul 29576 introduce o bară de volum redesenată, activarea accelerării hardware și configurarea exclusivă a modului audio direct din aplicația Setări, eliminând necesitatea utilizării Panoului de Control.

Restore Point și Task Manager: funcționalități avansate

Build-ul 29576 aduce „Point-in-Time Restore”, o funcție modernă pentru revenirea la o stare anterioară a sistemului, utilizând Volume Shadow Copy Service (VSS). Acest instrument este activat implicit pe device-urile cu cel puțin 200GB spațiu de stocare și este gestionabil prin Setări > Recovery > Point-in-time.

De asemenea, Task Manager primește îmbunătățiri pentru afișarea activităților AI prin coloane dedicate „NPU” și „NPU Engine”, precum și informații despre memoria dedicată și partajată pentru procesarea neurală.

În plus, apare o coloană „Isolation” pentru identificarea aplicațiilor ce folosesc „AppContainer”.

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