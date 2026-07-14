De când a pășit în această lume, Denis-Constantin Folea, din Ghergheasa, Buzău, nu s-a putut bucura vreo clipă de chipurile părinților săi, de culorile vieții. O maladie cumplită i-a furat vederea încă de la naștere și l-a aruncat într-o lume a întunericului. În cei 12 ani, băiatul – care are retinopatie de prematuritate (ROP) bilaterală de gradul V – a suferit cât pentru o viață de om. A fost operat de mai multe ori la ambii ochi pentru ca visul de a vedea să devină realitate. Acum, Denis trebuie să ajungă din nou în Turcia pentru a fi operat la ochiul stâng, însă procedura costă aproximativ 22.000 de euro, bani de care băiatul, elev în clasa a V-a, are nevoie pentru a putea spera că într-o zi va vedea.

Denis a fost diagnosticat la șapte luni cu retinopatie

Trista și dramatica poveste de viață a lui Denis – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – și-a scris primele file în urmă cu 12 ani, imediat după naștere. Când abia dacă împlinise șapte luni, copilașul, născut prematur, cu o greutate de doar un kilogram și jumătate, a fost diagnosticat cu retinopatie de prematuritate (ROP) bilaterală de gradul V. Un verdict cumplit pe care trei medici l-au confirmat…

Anterior, părinții au observat – fără ca măcar să le treacă prin gând că bebelușul lor, ce a stat două luni la incubator, ar putea fi măcinat de o cumplită boală – că Denis nu reacționează în niciun fel atunci când jucăriile îi sunt puse în pătuț. De fapt, copilașul nu le vedea, pentru că ambii ochi îi erau afectați de boală. Denis, care era aproape orb, distingea doar lumini și umbre…

„Când am aflat că Denis e aproape orb, lumea s-a prăbușit peste noi, parcă s-a deschis pământul și ne-a înghițit”

„Când l-am adus acasă, Denis al nostru părea un bebeluș sănătos. Mânca normal, se mișca normal. Medicii din maternitate nu ne-au spus că ar avea ceva… Cu timpul am observat că micuțul nu băga în seamă jucăriile pe care i le puneam în pătuț. Abia după ce am fost cu el la specialist, am aflat că, de fapt, el ne urmărea doar auzindu-ne vocile. Nu vedea nimic… Cum jucăriile nu făceau niciun zgomot, nu le putea urmări… Așa am aflat că Denis e aproape orb. Atunci, lumea s-a prăbușit peste noi, parcă s-a deschis pământul și ne-a înghițit”, ne-a spus Alina Folea, mama lui Denis, cum a aflat că fiul ei e grav bolnav.

Vocile părinților i-au fost lui Denis pași în întuneric

De atunci, pentru Denis, timpul s-a măsurat doar într-o suferință surdă, împletită însă cu speranța uriașă că într-o bună zi se va bucura de culorile vieții. Că va putea vedea, în sfârșit, chipurile părinților ale căror voci i-au fost pași în întunericul care de 12 ani îl ține prizonier.

Mama lui l-a dus în Ungaria, unde a fost operat, la controale în Austria și în Italia, dar și la o altă operație în SUA, intervenții și investigații făcute cu sacrificii financiare uriașe, dar și cu ajutorul oamenilor cu suflet mare. După intervenția efectuată pe pământ american, lui Denis părea să-i meargă mai bine. Distingea forme nu numai ghidat de luminile ce l-au călăuzit atâta amar de vreme, ci cu ajutorul ochilor, care își primiseră o bucățică din darul vederii.

Denis are retinopatie de prematuritate (ROP) bilaterală de gradul V.

„Doar cu ajutor îi voi putea oferi lui Denis darul vederii!”

„Ceva s-a întâmplat pentru că, după un control oftalmologic, Denis a acuzat dureri mari și usturimi la ochi, plus tensiune oculară. La o altă examinare, medicul ne-a spus că are retina zgâriată… Cum s-a putut întâmpla asta, habar nu avem… Așa, am luat-o de la capăt cu chinurile… Am ajuns și în Turcia, la BHT Clinic Istanbul Tema Hospital, unde Denis a fost operat la ochiul drept, cu șanse de reușită de 80 la sută.

După consultul la ochiul stâng, medicii turci au prognozat o reușită de 50 la sută. Așa că vă implor să ne ajutați să ajungem iar la acea clinică. Avem nevoie ca de aer de aproximativ 22.000 de euro pentru acea procedură, care include trei intervenții (n.r. – lipire de retină, keratoproteză pentru cornee și transplant de cornee). Doar cu ajutor îi voi putea oferi lui Denis darul vederii!”, este apelul disperat pe care Alina Folea, mama lui Denis, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.



Cei care doresc să îl ajute pe Denis o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul „DENIS” sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer ori redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

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