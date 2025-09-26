Pensii pe bază de contributivitate

Datele furnizate de Casa Națională de Pensii Publice la solicitarea Libertatea arată că top 20 cele mai mari pensii pe bază de contributivitate prezintă venituri mai mari față de cele speciale.

Cea mai mare pensie din România rămâne 108.627 de lei (sumă brută), fiind dată pe bază de contributivitate, iar pe locurile doi și trei sunt o pensie de 94.519 lei, respectiv una de 89.991 de lei. Borna de 80.000 mai e depășită de a patra pensie pe bază de contributivitate ca valoare, adică 81.299 de lei.

Top 20 al pensiilor pe bază de contributivitate e încheiat de un venit brut de 50.640 de lei. Spre deosebire de acum, situația precedentă, prezentată în primăvară, avea a 20-a cea mai mare pensie de 49.603 lei.

Procurorii și judecătorii, specialii specialilor

În cazul pensiilor speciale, toate cele 20 cel mai bine plătite venituri sunt pentru foști judecători sau procurori. La fel ca la precedenta analiză, cele mai mari trei pensii sunt neschimbate: 69.343 de lei, 63.842 de lei și 62.783 de lei. Însă o schimbare este la nivelul celui de-al patrulea venit, în condițiile în care este o pensie brută de 62.145 de lei, în timp ce în primăvară era una de 60.465 de lei.

Top 20 cele mai mari pensii speciale se încheie cu una de 50.406 lei, situație puțin diferită față de analiza precedentă, când topul trăgea linie la o pensie de 50.359 de lei. Practic, în ultimele luni au avut loc două intrări ale unor foști magistrați cu pensii care depășesc 50.000 de lei.

Situația pensiilor speciale ale magistraților, însă doar ale celor care vor ieși din activitate în următorii ani sau decenii, este la Curtea Constituțională. Dosarul care avea inițial termen pe 24 septembrie a fost amânat pentru 8 octombrie. Instrumentul amânării pronunțării asupra unei legi importante poate fi utilizat de judecătorii CCR de câte ori consideră cu cuviință. De exemplu, „Legea antifugari” a fost amânată de CCR de șase ori până când judecătorii CCR au venit cu pronunțarea pe marginea actului normativ.

Importanța modificărilor la legea pensiilor magistraților apare mai ales pentru că în funcție de poziționarea CCR față de aceasta, Guvernul poate trece la revizuirea altor pensii speciale luate de diferite categorii socioprofesionale, de la funcționarii publici parlamentari la cei de la Curtea de Conturi.

