Pe măsură ce anul se apropie de final, dincolo de titlurile obișnuite despre livrări rapide și colete standard, ies la iveală povești mai puțin cunoscute din lumea curieratului.

Sunt acele transporturi care stârnesc uimire chiar și în rândul profesioniștilor: expedieri cu forme neobișnuite, greutăți impresionante sau destinații care pun la încercare orice plan logistic.

Cele mai neobișnuite livrări făcute de DHL în 2025

Fiecare astfel de cursă devine un mic reportaj în sine, în care precizia, improvizația și experiența fac diferența dintre imposibil și livrat cu succes.

În spatele acestor povești se află curierii de la DHL, care, pe parcursul anului, au demonstrat că meseria de curier înseamnă mult mai mult decât transportul din punctul A în punctul B.

De la soluții găsite contra cronometru până la coordonarea unor livrări spectaculoase, acestea sunt cele mai neobișnuite trimiteri realizate în 2025.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

Cum au fost transportate 17 antilope cu avionul?

În februarie 2025, DHL a transportat o turmă de 17 antilope bongo de munte de la un centru de conservare din Loxahatchee, Florida, către un sanctuar situat în apropierea Muntelui Kenya, al doilea cel mai înalt vârf al Africii.

Animalele, descendente ale unor bongos relocați din Kenya în anii 1970, au parcurs peste 13.000 de kilometri, din Statele Unite ale Americii până în Kenya.

Pentru a le asigura siguranța și confortul, compania de curierat a pus la dispoziție un zbor dedicat, utilizând lăzi special construite de organizații de protecție a faunei.

Un medic veterinar și doi specialiști au însoțit animalele pe întreaga durată a călătoriei.

151 de sculpturi în formă de urși, expediate din Germania către Singapore

În luna iunie, 151 de sculpturi reprezentând urși în mărime naturală au pornit într-o călătorie de aproximativ 10.000 de kilometri, de la Wustermark, localitate aflată în apropiere de Berlin, până în Singapore.

Realizate din fibră de sticlă rezistentă la intemperii și având o înălțime de aproximativ doi metri, sculpturile „United Buddy Bears” promovează pacea și toleranța la nivel global încă din 2002.

Fiecare urs este pictat de un artist dintr-o altă țară, simbolizând cultura și identitatea națiunii respective. DHL s-a ocupat de transportul în siguranță al acestor opere de artă, cu o greutate totală de 37 de tone.

Sculpturile au fost încărcate în opt containere maritime și expediate din Portul Hamburg către Singapore, unde au fost expuse publicului timp de două luni.

Au călătorit cu un babuin în avion

Un pasager cu totul neobișnuit a urcat la bordul unui zbor DHL din Bahrain către Djibouti, în noiembrie 2025.

Este vorba despre Saadoon, un babuin mascul tânăr. Găsit abandonat și în stare critică cu un an în urmă, într-o regiune în care babuinii nu sunt nativi, animalul fusese victima comerțului ilegal cu animale sălbatice.

Compania l-a transportat în lăzi special adaptate, sub supraveghere veterinară și însoțit de un reprezentant al unei organizații de protecție a faunei, pe întreaga durată a zborului.

Astăzi, Saadoon trăiește într-un sanctuar specializat, alături de o femelă babuin, esențială pentru relaționarea socială a acestei specii extrem de inteligente.

Condiții speciale și pentru obiectele sportive

În noiembrie 2025, DHL a livrat trofeul emblematic al finalei Libertadores, cea mai prestigioasă competiție intercluburi din America de Sud.

Călătoria a început în Paraguay și s-a încheiat în Peru, unde finala s-a disputat pe 29 noiembrie.

Trofeul a fost transportat într-o cutie metalică personalizată, dotată cu un sistem special de securizare, și a fost manipulat exclusiv cu mănuși, pentru a-i proteja strălucirea impecabilă.

Fiecare etapă a livrării a fost atent monitorizată, având în vedere valoarea simbolică și sportivă a obiectului.

Tot în categoria transporturilor speciale se înscrie și o cască de Formula 1, care a parcurs distanța dintre Elveția și Brazilia.

Pe traseu, aceasta a fost semnată de toți cei 20 de campioni mondiali din istoria competiției, transformându-se într-o piesă unică în lumea motorsportului.

Un moment cu o puternică încărcătură emoțională l-a reprezentat semnătura lui Michael Schumacher, septuplu campion mondial, retras din viața publică după gravul accident de schi din 2013.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE