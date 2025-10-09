Cele mai scumpe hoteluri din lume: în unele, o noapte costă până la 96.000 de euro

Castelul Espacio Nagoya – luxul japonez

Deschis pe 1 octombrie în Nagoya, Japonia, noul Hotel Espacio Nagoya Castle oferă 100 de camere inspirate de cultura samurailor. O noapte în suita de lux poate ajunge la 18.800 de euro. Hotelul dispune de piscină, spa, sală de fitness și o expoziție de artă proprie.

Kempinski München – dormitor regal

La München, Suita Ludwig de la Kempinski costă peste 54.732 de euro pe noapte în sezon de vârf. Cu o suprafață de 190 mp, suita include un dormitor cu broderie din aur roz și o cadă din sidef în valoare de 107.000 de euro.

Hotelul Mark din New York – penthouse de lux

Penthouse-ul de la Hotelul Mark din New York City se închiriază cu peste 69.733 de euro pe noapte. Situat la etajul 16, acesta oferă priveliști spectaculoase asupra Central Park și dispune de cinci dormitoare și patru șeminee pe o suprafață de 900 mp.

Hotel President Wilson – lux elvețian

Suita Royal Penthouse de la Hotel President Wilson din Geneva costă aproape 75.096 de euro pe noapte. Hotelul, situat pe malul Lacului Geneva, a găzduit numeroși șefi de stat și are un restaurant cu stea Michelin.

Palms Casino Resort – experiență unică în Las Vegas

Cea mai scumpă opțiune este Empathy Suite de la Palms Casino Resort din Las Vegas.

O noapte aici costă aproape 96.552 de euro. Suita, proiectată de Damien Hirst, se întinde pe două etaje și include sală de masaj, bar privat și serviciu de majordom.

