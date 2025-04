În cadrul interviului pentru proiectul 55 de întrebări – powered by Libertatea, Crin Antonescu a explicat ce a făcut în ultimii zece ani, perioadă în care a lipsit din viața publică din România.

Întrebare: Sunteți criticat pentru absența de pe scena publică în ultimii 10 ani. Întrebarea noastră este următoarea: care ar fi cele mai tari chestii pe care le-ați făcut în ultimii 10 ani?

Crin Antonescu: Eu sunt bucuros că sunt criticat pentru absența din ultimii 10 ani și nu cum sunt alții criticați pentru prezența pe scena publică din ultimii 10 ani. Cele mai tari? Am citit foarte mult, am studiat, am descoperit zone noi de interes pentru mine, asta a fost întotdeauna o pasiune. Am avut timpul, am avut șansa, am avut și posibilitățile de documentare să o fac. Al doilea, mai tare și mai puțin cunoscut, am aprofundat și chiar am construit o arhivă din istoria fotbalului, care este un hobby uriaș la mine și am avut și răgazul pentru aceasta. Trei: am călătorit mult și am cunoscut oameni interesanți, nu doar oameni politici. Cel mai prețios lucru pe care l-am făcut este că am putut să o ajut în perioada de adolescență pe fiica mea, să fiu un părinte bun lângă ea, să o învăț, cred, câteva lucruri bune. Și, de asemenea, că am putut să fiu alături de soția mea într-o perioadă foarte grea. Cel puțin, perioada în care a fost comisar european. Și vă garantez că am fost un consilier sau un sfetnic bun, chiar dacă privat.

