Captură-record de bancnote false în portul Constanța Sud

Autoritatea Vamală a anunțat o captură impresionantă de bancnote contrafăcute în portul Constanța Sud. Operațiunea a avut loc pe 10 octombrie 2025, în urma unei colaborări între mai multe instituții.

Oamenii legii au descoperit 160 de colete conținând bancnote false din categoria „altered design”. Valoarea totală a capturii se ridică la 960.000.000 de euro.

„În urma cooperării instituționale D.C.C.O. – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu Biroul Vamal de Frontieră Otopeni și Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud, la data de 10 octombrie 2025, în portul Constanța Sud, au fost identificate 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european „altered design”, a transmis Autoritatea Vamală.

Autoritășile au găsit cutii pline cu hârtii de 500 și 200 de euro

În urma verificărilor, autoritățile au constatat că cele 160 de colete erau pline de hîrtii false de câte 500 și 200 de euro. Dintre acestea:

40 conțineau 1.200.000 de bancnote de 500 euro

20 conțineau 600.000 de bancnote de 200 euro

Toate bancnotele erau fără serie, ceea ce indică natura lor contrafăcută.

„Cele 4.800.000 de bancnote, care însumau 960.000.000 de euro, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor”, a mai transmis Autoritatea Vamală.

În urmă cu doar câteva luni, polițiștii au descoperit bancnote contrafăcute și în Galați. Dolarii falși, de o calitate excepțională, circulau în 14 case de schimb din oraș. Un caz similar s-a petrecut și în Capitală în urmă cu un an. Atunci, bancomatele unor bănci din București au fost încălcate cu dolari falși, bancnote care au trecut de sistemul de securitate al ATM-urilor.

Cei 960 de milioane de euro falși, descoperiți într-o anchetă internațională

Autoritatea Vamală menționează că această acțiune face parte din Operațiunea internațională DECOY III, desfășurată sub egida EMPACT și coordonată de EUROPOL. Scopul este identificarea coletelor suspecte cu bancnote contrafăcute care intră în Uniunea Europeană din țări precum China sau Turcia.

Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror, în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecatoria Cornetu. Această captură reprezintă un succes major în lupta împotriva falsificării de monedă și a criminalității organizate transfrontaliere.

