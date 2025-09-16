Mumiile proveneau din regiuni umede și erau contorsionate

În timp ce mumiile înfășurate în bandaje din Egiptul antic datează de aproximativ 4.500 de ani, cele mai vechi exemple de mumificare cunoscute până acum provin din societățile ancestrale chiliene, unde uscăciunea naturală a aerului a permis conservarea corpurilor.

De data aceasta, cadavrele recuperate în China și Asia de Sud-Est proveneau în principal din regiuni umede. Scheletele descoperite în China, Vietnam, Filipine, Laos, Thailanda, Malaysia și Indonezia erau contorsionate și prezentau urme de arsuri, dar în mod incompatibil cu incinerarea.

Cum s-a făcut mumificarea acum circa 10.000 de ani

Cercetătorii au emis ipoteza că trupurile erau uscate prin afumare, un proces care elimina țesuturile moi. Analizele pe oase au arătat că acestea fuseseră expuse la temperaturi scăzute, menite să conserve.

Ancient smoke-dried mummies found in Asia predate Egyptian mummification by millennia



https://t.co/84fh7UKYtR pic.twitter.com/VaTnHau2jG — The Sun Malaysia (@theSundaily) September 16, 2025

Unele probe datează de peste 10.000 de ani, ceea ce sugerează că aceste societăți practicau forme de mumificare mult mai devreme decât se credea.

„Oasele sunt atât de vechi și este remarcabil să descoperi că această tradiție este atât de veche, legând practicile popoarelor antice de cele care se regăsesc și astăzi în anumite comunități”, a declarat cercetătoarea Hsiao-chun Huang, de la Universitatea Națională Australiană din Canberra.

Afumarea cadavrelor, o tradiție cu rol cultural

Afumarea era probabil „cea mai eficientă opțiune pentru conservarea cadavrelor în climatele tropicale”, au explicat cercetătorii. Dar procesul avea și o semnificație culturală.

Ancient research reveals the worlds first known mummies, dating back 10,000 years in Southeast Asia and China, were smoke-dried corpses, highlighting a long-lost ritual that intertwined death with spiritual and cultural practices, far predating Egypt. pic.twitter.com/LMma9NXTQ2 — unumihai Media (@unumihaimedia) September 15, 2025

Mai multe societăți din Indonezia și Australia sunt cunoscute pentru faptul că uscau cadavrele așezându-le deasupra unui foc care ardea luni întregi. Se credea că acest ritual permitea spiritului să circule liber în timpul zilei și să se întoarcă în corp pe timpul nopții.

„Cred că acest lucru reflectă ceva profund uman – dorința eternă ca cei dragi să nu ne părăsească niciodată, ci să rămână alături de noi pentru totdeauna”, a adăugat Huang.

Până acum, cele mai vechi mumii erau considerate cele din Chile. Noile descoperiri schimbă radical perspectiva, arătând că arta mumificării a apărut în mai multe colțuri ale lumii, mult mai devreme decât Egiptul antic.

