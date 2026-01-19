Investiția în centrala de cogenerare a fost estimată la 148 milioane de dolari, FIEKR obținând în 2022 un credit sindicalizat în valoare totală de 83 milioane de euro pentru a finanța construcția acesteia.

Noua centrală poate furniza 60-70 MWh pentru rafinărie și până la 180 de tone de abur pe oră pentru procesele industriale, asigurând astfel o parte semnificativă din necesarul energetic intern. Acest tip de producție combinată se numește cogenerare și este utilizat pentru creșterea eficienței energetice.

Instalația utilizează două turbine pe gaz SGT-750, care transformă energia combustibilului în electricitate, alimentate cu un amestec de gaz natural și gaz de rafinărie, iar când producția depășește consumul intern, energia poate fi injectată în SEN.

Proiectul este realizat prin Fondul Kazah-Român de Investiții în Energie (KREIF), iar din 30 decembrie 2025, Rompetrol Energy a devenit operatorul instalației. Rompetrol Energy operează centrala în baza autorizațiilor obținute, iar ANRE, autoritatea care reglementează piața de energie din România, a emis o licență comercială temporară până la finalizarea procedurii pentru licența definitivă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE