Centrul de vaccinare din mall-ul Park Lake, aglomerat aproape zilnic. „S-a stat și câte trei ore la coadă”

Centrul de imunizare din ParkLake este unul dintre cele două rămase deschise în sectorul 3, iar, de pe 28 septembrie, de când s-a dat drumul la administrarea dozei booster, aici au fost zilnic cozi.

„Din toată Capitala, cred că e cel mai aglomerat centru. S-a stat la coadă și câte trei ore. Regula e să intre mai întâi cei programați, iar timpul care ne rămâne îl alocăm celor fără programare, care sunt foarte mulți”, spune pentru Libertatea doctorița Alexandra Popa, coordonatoarea centrului de vaccinare din mallul ParkLake.

Peste o sută de oameni au stat la coadă, vineri, la prânz, pentru a fi imunizați. Cei mai mulți – adolescenți și bătrâni. Unii erau nervoși și se certau cu personalul medical, pentru că aveau programare și tot erau nevoiți să aștepte.

„Noi ne dorim din tot sufletul să-i vaccinăm pe toți și facem eforturi, dar chiar și așa, uneori, la finalul zilei pleacă acasă un număr destul de mare de oameni nevaccinați”, a mai spus medicul.

Peste o sută de oameni au stat la coadă, vineri, la prânz, pentru a fi imunizați la centrul de vaccinare din ParkLake

„Am mai stat o dată la coadă, peste o oră”

Este și cazul unei femei de peste 50 de ani, care a venit de două ori la ParkLake, după ce prima oară n-a mai prins loc.

„Aștept de vreo 50 de minute, pentru doza trei. Am venit iar, pentru că data trecută n-am mai prins loc. Am mai stat o dată la coadă, peste o oră, dar era aproape de închidere și n-am mai prins loc. Am venit că e în drumul spre casă de la serviciu. Am preferat să vin direct, fără programare. Sper să apuc”, spune o femeie de peste 50 de ani.

Nu este singura care a ales să vină la acest centru pentru că este în drum.

„Am venit cu mama, care e pensionară și își face doza trei. Așteptăm deja de vreo jumătate de oră. Știu că se poate face programare, dar pe centrul acesta, care e cel mai aproape de casă, nu am reușit. Ar fi bine să se mai deschidă altele în sector, dar ce să facem, dacă asta e situația. Așteptăm”, spune o altă doamnă.

Potrivit coordonatoarei centrului, au început să vină și mulți adolescenți.

„Vin foarte mulți, din ce în ce mai mulți, probabil că au înțeles riscurile și situația în care suntem. Avem peste 460 de oameni pe zi, mai mulți decât sunt programați în platformă. Vin foarte mulți copii, între 12 și 17 ani, iar doza a treia este solicitată mai ales de către vârstnici. O medie pe zi ar fi: 25% pentru prima doză, 25-30% pentru rapel, iar restul de 45-50% sunt cei pentru booster”, explică medicul.

„Vin foarte mulți, chiar și copii între 12 și 17 ani”, spune medicul coordonator al centrului

„Personalul este extrem de obosit”

Din cauza aglomerației, medicul a solicitat deschiderea unui alt flux de vaccinare, lucru care, cel mai probabil, se va întâmpla săptămâna viitoare.

Personalul este extrem de obosit, muncește foarte mult și o face și sub presiunea oamenilor, care n-au răbdare. Am fost și agresați verbal, pentru că oamenii se enervează că așteaptă, dar nu așteaptă din cauza noastră. Dacă s-ar programa, ar fi totul mult mai simplu. Dr. Alexandra Popa:

La centrul de vaccinare din mall, personalul medical lucrează câte 12 ore, de luni până duminică.

La doi pași de primărie, este celălalt centru al sectorului 3, în Policlinica Vitan. Aici nu era înghesuială vineri. Aproximativ zece oameni așteptau să fie vaccinați. Personalul medical nu a dorit să discute cu presa. Un doctor s-a mulțumit să remarce: „Situația este cea pe care o vedeți la televizor, se mai fac și cozi la vaccinare, asta e”.

Rămas doar cu ParkLake și Policlinica Vitan, sectorul 3 are cel mai mic număr de centre de vaccinare din Capitală – două. Conform surselor Libertatea, există propuneri pentru suplimentarea centrelor din sectorul 3, dar pentru acest lucru este nevoie de acordul Primărie Sectorului 3, care încă nu a venit.

Conform platformei oficiale a Guvernului, împărțeala centrelor de vaccinare pe sectoare arată în felul următor:

Sector 1: 12 centre de vaccinare;

Sector 2: cinci centre de vaccinare;

Sector 3: două centre de vaccinare;

Sector 4: cinci centre de vaccinare;

Sector 5: patru centre de vaccinare;

Sector 6: trei centre de vaccinare.

Libertatea a solicitat puncte de vedere atât din partea DSP București, cât și de la Primăria Sectorului 3, care are în administrare centrul din ParkLake, însă, deocamdată, nu a primit niciun răspuns.

