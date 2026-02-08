Un videoclip de 12 minute cu imagini recente de pe șantier, filmat pe 6 februarie 2026, în jurul orei 9.00, a fost publicat pe canalul YouTube SkyScraper, oferind o privire asupra progresului realizat până acum. Deși inițial finalizarea variantei ocolitoare era planificată pentru vara lui 2026, termenul a fost amânat pentru decembrie 2027, conform portalului Cestrin.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgil Daniel Nanu, declara în urmă cu trei luni: „Vă informăm că lucrările ce fac obiectul proiectului «Proiectare și execuție Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic» au fost reaprobate prin HG 575/2025, ce cuprinde consolidările necesare stabilizării terenului. Estimăm obținerea ultimei Autorizații de Construcții în octombrie 2025 și finalizarea lucrărilor în vara anului 2026”. Cu toate acestea, planurile au fost revizuite din nou, prelungind termenul de predare.

Proiectul, realizat de asocierea de constructori români Frasinul-Arthenis, a fost lansat în toamna anului 2023, însă a fost afectat de lipsa completă a avizelor necesare. De asemenea, în mai 2025, Ministerul Transporturilor a aprobat o suplimentare de 130 de milioane de lei pentru acest proiect, ajungând la o valoare totală de 470 de milioane de lei.

Centura Comarnic, cu o lungime de 5,9 kilometri și o bandă pe sens, include construirea a patru poduri, dintre care unul peste râul Prahova și Magistrala CFR București-Brașov. Potrivit Notei de Fundamentare, costurile rămase pentru finalizarea lucrărilor sunt estimate la 380 de milioane de lei, din care 360 de milioane sunt alocate pentru lucrări și materiale de construcții.

În septembrie 2025, varianta ocolitoare trebuia să fie livrată inițial în vara lui 2026, însă problemele tehnice și întârzierile administrative au dus la decalarea termenului. În ciuda dificultăților, proiectul rămâne crucial pentru fluidizarea traficului în zonă, fiind așteptată cu interes finalizarea sa.

