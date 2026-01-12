Cum au ajuns cercetătorii la ADN

Rezultatele au fost publicate sub formă de preprint și sunt prezentate ca „indicii, nu concluzii”, potrivit autorilor, care subliniază că sunt necesare teste suplimentare pentru confirmare.

Oamenii de știință au testat o tehnică nouă, care permite extragerea de ADN din obiecte considerate până acum „biologic mute”, precum hârtia veche sau sigiliile de ceară ale scrisorilor. Metoda poate identifica urme genetice umane, dar și de plante, bacterii, fungi sau animale.

„Obiecte considerate cândva lipsite de viață biologică s-au dovedit a funcționa ca amprente vii ale mediului lor”, se arată într-un comunicat al Leonardo DNA Project.

Desenul testat și urmele de portocal

În acest studiu, cercetătorii au prelevat probe prin tamponare delicată de pe un desen în cretă roșie atribuit lui Leonardo da Vinci, cunoscut sub numele „Holy Child”. Analiza ADN a scos la iveală urme biologice diverse, inclusiv ADN de portocal.

Prezența acestuia a atras atenția, deoarece portocalii erau cultivați în grădinile familiei de Medici, una dintre cele mai influente din Toscana Renașterii, regiune unde a trăit și a lucrat Leonardo.

ADN uman, dar cu multe necunoscute

Pe lângă ADN vegetal, cercetătorii au identificat și fragmente de ADN uman, de calitate scăzută. Nu este clar cui aparține acest material genetic. El ar putea proveni de la Leonardo da Vinci, dar la fel de bine de la persoane care au manipulat desenul de-a lungul secolelor.

Casa în care s-a născut Leonardo da Vinci, astăzi muzeu, în Toscana, Italia. Foto: Shutterstock

Ce este cert e faptul că ADN-ul conține markeri ai cromozomului Y, ceea ce indică o origine masculină. Analiza sugerează că acest profil genetic aparține unei ramuri comune în zona Mediteranei, în special în centrul și sudul Italiei, inclusiv Toscana, regiunea de origine a lui Leonardo.

Un semnal genetic comun, găsit și pe alte obiecte

Echipa a analizat și alte artefacte asociate cu Leonardo da Vinci, inclusiv o scrisoare veche de aproximativ 500 de ani, trimisă de un membru al familiei sale. Și aici a fost identificat un „semnal comun al cromozomului Y”.

Același tip de semnal nu a fost descoperit pe lucrări aparținând altor artiști celebri ai epocii, ceea ce sugerează o posibilă legătură genetică între obiectele analizate.

Cercetătorii vor să extindă testele la alte obiecte care i-au aparținut lui Leonardo da Vinci și să compare rezultatele cu ADN-ul unor descendenți în viață. Potrivit echipei, a fost deja identificată o linie familială documentată până în anul 1331, precum și câțiva descendenți contemporani.

Scopul final al proiectului este dublu: confirmarea locului de înhumare al lui Leonardo da Vinci și reconstruirea, pe cât posibil, a genomului său.

„Un prag important a fost depășit”

Jesse Ausubel, președintele Leonardo DNA Project și cercetător afiliat la The Rockefeller University, spune că proiectul a intrat într-o nouă etapă. „Chiar dacă o potrivire confirmată a ADN-ului cu Leonardo este încă departe, succesul este acum inevitabil, în sensul că un prag important a fost depășit”, a declarat Ausubel.

Biologul evoluționist S. Blair Hedges, care nu a fost implicat în studiu, a declarat pentru revista Science că proiectul vizează „una dintre cele mai dificile ținte din cercetarea ADN-ului antic”, dar a apreciat pașii făcuți de echipă: „Proiectul a creat un cadru solid pentru detectarea semnăturilor genetice de pe opere de artă sau documente vechi”, a spus acesta.

Studiul urmează să fie evaluat de comunitatea științifică înainte de o eventuală publicare într-o revistă de specialitate.