Cine a fost Maria Branyas Morera, femeia care a trăit 117 ani

Maria Morera s-a născut pe 4 martie 1907, în San Francisco, Statele Unite ale Americii, din părinți spanioli, și s-a stabilit în Spania de la vârsta de 8 ani, acolo unde și-a trăit toată viața.

Considerată a fi „supercentenară”, Maria Branyas Morera a trăit în timpul unor evenimente istorice majore, precum Primul Război Mondial, Războiul Civil Spaniol și dictatura lui Franco. În timpul Războiului Civil Spaniol, a lucrat ca asistentă medicală alături de soțul ei, un traumatolog.

Ea a fost activă și lucidă până la vârste foarte înaintate, ocupându-se cu diverse activități precum cântatul la pian, cusutul și lectura. A avut trei copii, 11 nepoți și 13 strănepoți.

Maria Branyas Morera a murit pe 20 august 2024 în localitatea Olot, în nord-estul Spaniei.

Studiul longevității

Conform unui articol al publicației elvețiene Blick, parte a Ringier Media International, studiul a dezvăluit că genele au jucat un rol crucial, dar stilul de viață a fost la fel de important. Oamenii de știință au examinat sângele, saliva și urina Mariei Branyas Morera pentru a înțelege cum a reușit să trăiască atât de mult și să rămână sănătoasă.

Rezultatele au arătat că avea gene excepționale, dar și obiceiuri de viață sănătoase.

Obiceiuri sănătoase pentru o viață lungă

Cercetătorul Manel Esteller a declarat pentru CNN: „Nu a fumat niciodată, nu a băut niciodată alcool, i-a plăcut să muncească până când a putut. A trăit la țară, a făcut sport moderat (de obicei o oră de plimbare pe zi). Dieta ei includea ulei de măsline în stil mediteraneean și, în cazul ei, iaurt”.

Cercetătorii au observat că Morera consuma o cantitate mare de iaurt – trei porții pe zi. Ei cred că acest consum ridicat de iaurt a contribuit la un microbiom intestinal special și la un nivel scăzut de inflamație.

Alte secrete ale longevității

Ethel Caterham, în vârstă de 115 ani, cea mai în vârstă persoană în viață din lume, are o altă abordare. Ea spune: „Niciodată să nu te cerți cu cineva! Ascult ce spun și apoi fac ce vreau”.

Jennie Libertini, în vârstă de 110 ani, din Maryland, SUA, crede că secretul ei este lipsa stresului cauzat de bărbați. Prietena ei, Peggy Bocklage, a declarat pentru CBS News: „Este divorțată și fără bărbat de aproximativ 30 de ani, deci fără stres”.

Inah Canabarro Lucas, care a trăit până la 116 ani, a avut o rutină strictă. Familia ei crede că secretul longevității sale a fost respectarea unor ore fixe pentru trezire, mese, rugăciune și somn.

Vincent Dransfield din New Jersey, care a trăit 110 ani, a atribuit longevitatea sa consumului de lapte cu Ovomaltină. El a lucrat la o fermă de lapte în tinerețe și a avut acces nelimitat la lapte proaspăt.

Concluzii ale studiului

Cercetătorii subliniază că fiecare proces de îmbătrânire este unic. Nu există o rețetă universală pentru longevitate. Genele joacă un rol important, dar stilul de viață sănătos este crucial.

Maria Branyas Morera a supraviețuit multor provocări în viața sa lungă. Ea și-a văzut părinții, cei trei frați și unul dintre copii murind. Soțul ei s-a stins din viață la 72 de ani. La 113 ani, a supraviețuit chiar și unei infecții cu COVID-19.

Sfaturi pentru o viață lungă și sănătoasă

Evitați fumatul și consumul excesiv de alcool Mențineți-vă activ fizic, chiar și prin plimbări zilnice Adoptați o dietă mediteraneeană, bogată în ulei de măsline Includeți iaurtul în alimentația zilnică Reduceți stresul și mențineți relații pozitive Stabiliți o rutină zilnică Rămâneți activ mental și fizic cât mai mult posibil

Studiul asupra Mariei Branyas Morera și experiențele altor centenari arată că longevitatea este rezultatul unei combinații între gene bune și un stil de viață sănătos. Deși nu putem controla genele, putem face alegeri zilnice care să ne îmbunătățească șansele de a trăi o viață lungă și sănătoasă.

Cercetătorii continuă să studieze fenomenul longevității pentru a descoperi noi modalități de a îmbunătăți calitatea vieții pe măsură ce îmbătrânim. Fiecare persoană este unică, iar ceea ce funcționează pentru unul s-ar putea să nu funcționeze pentru altul.

Cu toate acestea, principiile de bază ale unei vieți sănătoase rămân constante: o dietă echilibrată, exerciții fizice regulate, evitarea comportamentelor dăunătoare și menținerea unei atitudini pozitive față de viață.

