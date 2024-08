Maria Branyas a trecut cu bine prin toate evenimentele majore ale ultimului secol: pandemia de gripă din 1918, ambele războaie mondiale, Războiul Civil din Spania și în plus s-a infectat cu coronavirus în 2020, când avea 113 ani, dar s-a recuperat rapid, în doar câteva zile.

„Maria Branyas ne-a părăsit. A murit aşa cum şi-a dorit: . Cu câteva zile în urmă, ne-a spus: «Într-o zi, voi pleca de aici şi voi înceta să mai exist în acest corp. Nu ştiu când va fi acea zi, dar este foarte aproape, această lungă călătorie se va termina. Moartea mă va găsi obosită de la atâta trăit, dar vreau să mă găsească zâmbind, liberă şi mulţumită»”, a transmis familia ei, care a adăugat că își va aminti mereu „sfaturile şi bunătatea ei”.

Pe contul ei de Twitter, cu câteva ore înaintea anunțului decesului, scria: „Mă simt slăbită. Ora mea se apropie. Nu plângeţi, nu-mi plac lacrimile. Şi, mai ales, nu fiţi trişti pentru mine. Acolo unde merg voi fi fericită”.

“I quan la meva veu calli amb la mort, el meu cor et seguirà parlant d'amor” (Tagore).

Em sento feble. Sacosta lhora. No ploreu, no magraden les llàgrimes. I sobre tot no patiu per mi. Ja em coneixeu, allà on vagi serè feliç, doncs d'alguna manera us portaré sempre amb mi.